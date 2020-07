Mercato / Milan AC : forme, avenir… Le volcan Ibrahimovic en éruption !

Une fois encore, l’attaquant Zlatan Ibrahimovic (Milan AC) a marqué les esprits au cours d’une sortie médiatique.

Mardi (hier), Ibrahimovic a été décisif lors du match entre le Milan AC et la Juventus Turin. Le buteur suédois a marqué et effectué une passe décisive. Après la rencontre, l’ancien joueur de Manchester United ou encore du PSG s’est exprimé via DAZN. Zlatan Ibrahimovic a reconnu, tout d’abord, être « vieux » sur la planète foot. Rappelons que le Scandinave a 38 ans. Mais pour le natif de Malmö, « l’âge n’est qu’un nombre ». A ce stade de sa carrière, « Ibra » continue de faire « des bons entraînements ».

Il gère son « rythme » pour rester performant sans se blesser. Ibrahimovic va « bien » et il « essaie d’aider l’équipe de quelque manière que ce soit ». Après cela, Ibrahimovic a laissé entendre que s’il avait « été là » dès « le premier jour », les Rossoneri auraient « gagné le Scudetto ». Actuellement, le Milan AC occupe la 5e place du Calcio. Auteur de 6 buts et 3 passes décisives en 13 matches depuis son retour à San Siro, Zlatan Ibrahimovic a apporté clairement un plus à l’escouade milanaise. Le Suédois a le sentiment d’être « président, entraîneur et joueur »… alors qu’il est payé seulement « pour un seul rôle ».

Ibrahimovic vers la porte de sortie ?

Quid de son avenir ? Sur ce point, Ibrahimovic juge qu’il lui « reste encore un mois pour s’amuser ». Puis « viendront des choses » qu’on ne peut « pas contrôler ». Zlatan Ibrahimovic a prévenu les supporters lombards… « Je suis heureux de jouer mais je suis désolé pour les fans car c’était peut-être la dernière fois qu’ils pouvaient me voir en live. Dans quel sens ? Il suffit de lire entre les lignes », a-t-il lâché. « Ibra » pourrait donc tourner le dos au club italien dans quelques semaines. Reste à savoir s’il signerait dans un autre club… ou s’il mettrait un terme à sa carrière.

Images de IconSport