PSG : Ibrahimovic a transformé le club, son meilleur ami raconte comment

Maxwell se confie sur son meilleur ami dans le football, Zlatan Ibrahimovic, notamment sur son apport au PSG.

Quel footballeur peut prétendre connaître Zlatan Ibrahimovic mieux que Maxwell ? Fait assez rare, les deux hommes ont joué ensemble dans quatre clubs différents : à l’Ajax Amsterdam (2001-2004), à l’Inter Milan (2006-2009), au FC Barcelone (2009-2010) et enfin au Paris Saint-Germain (2012-2016) ! Soit onze ans de leur carrière respective. Si le Brésilien est désormais retiré des terrains, le Suédois continue lui d’exercer ses talents sous le maillot de l’AC Milan. Il se remémore leur passage commun à Paris et évoque leur amitié forte.

Ibrahimovic a changé l’image et la mentalité du PSG

« Il s’agit du meilleur ami que je me suis fait dans le foot. Donc avoir quelqu’un de confiance et que j’appréciais à mes côtés, c’était beaucoup pour moi. J’ai toujours eu une relation énorme avec tous les joueurs, mais notre amitié était différente », a expliqué Maxwell au journal Le Parisien. « Nos familles se connaissent et c’est quelqu’un que je continue à considérer comme un frère. Tout le monde pouvait le voir », a-t-il poursuivi avant d’évoquer l’apport conséquent d’Ibra au PSG.

« Pour le club, ça a été super important. Il a permis de transformer l’image du club et de le faire rayonner dans le monde entier. Ibra, avec sa volonté de gagner coûte que coûte, a changé notre façon de travailler au quotidien. Il a modifié la mentalité du groupe par son exemple », a observé Maxwell, devenu coordinateur sportif du club de la capitale depuis sa retraite en 2017.

Images de IconSport