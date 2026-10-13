Iñigo Pérez mise sur la force mentale pour le défi face à Naples en Ligue des Champions

Le mental, clé face aux dernières difficultés
Malgré des défaites lors de la première journée face au Borussia Dortmund ainsi que des performances en dents de scie en Liga, notamment contre le Betis et Deportivo, le coach souligne que le facteur mental a souvent pénalisé ses joueurs. Il a notamment évoqué un regain d’anxiété visible lors du match contre le Real Madrid après avoir encaissé un but, démontrant que l’équilibre psychologique reste fragile.
Gestion physique et tactique dans la balance
Iñigo Pérez a mis en avant les efforts de récupération physique après la rencontre harassante disputée il y a deux jours au Santiago Bernabéu. Si une répétition du onze titulaire reste envisageable, la décision dépendra essentiellement de l’état musculaire et des sensations des joueurs.
Quant à la menace adverse, il a loué la capacité tactique de l’entraîneur napolitain, Massimiliano Allegri, et la polyvalence de son équipe capable d’évoluer avec une défense à quatre ou cinq joueurs. L’efficacité du Napoli lors des transitions offensives, notamment, constitue un facteur de vigilance pour Villarreal.
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L'entraîneur dresse un tableau clair des défis à relever pour son équipe dans ce match crucial de Ligue des Champions.