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Iñigo Pérez mise sur la force mentale pour le défi face à Naples en Ligue des Champions

mardi 13 octobre 2026 - 12:10

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À la veille de la rencontre de Ligue des Champions contre le Napoli, l’entraîneur du Villarreal, Iñigo Pérez, insiste sur la nécessité d’une forte résilience psychologique pour son équipe, qui a connu des résultats décevants récemment. Ce match, programmé ce mardi, représente une opportunité pour le club espagnol de redorer son image et retrouver la confiance devant ses supporters.

Iñigo Pérez mise sur la force mentale pour le défi face à Naples en Ligue des ChampionsEspagne

Le mental, clé face aux dernières difficultés

Malgré des défaites lors de la première journée face au Borussia Dortmund ainsi que des performances en dents de scie en Liga, notamment contre le Betis et Deportivo, le coach souligne que le facteur mental a souvent pénalisé ses joueurs. Il a notamment évoqué un regain d’anxiété visible lors du match contre le Real Madrid après avoir encaissé un but, démontrant que l’équilibre psychologique reste fragile.

Gestion physique et tactique dans la balance

Iñigo Pérez a mis en avant les efforts de récupération physique après la rencontre harassante disputée il y a deux jours au Santiago Bernabéu. Si une répétition du onze titulaire reste envisageable, la décision dépendra essentiellement de l’état musculaire et des sensations des joueurs.

Quant à la menace adverse, il a loué la capacité tactique de l’entraîneur napolitain, Massimiliano Allegri, et la polyvalence de son équipe capable d’évoluer avec une défense à quatre ou cinq joueurs. L’efficacité du Napoli lors des transitions offensives, notamment, constitue un facteur de vigilance pour Villarreal.

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Points clés avant Villarreal - Napoli

L'entraîneur dresse un tableau clair des défis à relever pour son équipe dans ce match crucial de Ligue des Champions.

En clairLe mental sera déterminant pour surmonter les échecs récents.
La suiteLa composition d'équipe dépendra de la récupération physique des joueurs.

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