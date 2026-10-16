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Javier Aguirre rompt avec une tradition historique au Mestalla

vendredi 16 octobre 2026 - 12:20

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Pour la première fois en plus d’un siècle, le technicien du Valencia CF, Javier Aguirre, changera de côté sur le banc lors de la réception de l’Athletic Club samedi au stade Mestalla. Habituellement, les entraîneurs locaux s’installent toujours à la gauche du tunnel des vestiaires, une tradition désormais rompue à l’initiative du coach mexicain.

Javier Aguirre rompt avec une tradition historique au MestallaEspagne

Une demande inédite pour le banc local

Aguirre a sollicité ce changement sans que la raison précise de cette requête n’ait été révélée. Ce changement s’opérera dès ce match, le premier du Mexicain en tant qu’entraîneur à domicile après son premier déplacement à El Sardinero. La modification étonne car le banc local n’avait jamais changé de côté en plus de cent ans sur le terrain historique du Mestalla.

Un signe symbolique en cette dernière saison au Mestalla

Cette mise à gauche rompue intervient dans la dernière saison que le club disputera dans son stade mythique, avant le déménagement prévu à l’été 2027 vers le nouveau Mestalla. Ce changement symbolique reflète peut-être la volonté d’Aguirre d’imprimer sa marque dans un contexte de transition pour le club valencian.

Décryptage FootLégende
Ce qu'il faut retenir

Javier Aguirre change une tradition historique au Mestalla en s'asseyant à droite du tunnel des vestiaires, une première depuis plus de 100 ans.

En clairL'entraîneur mexicain demande un changement inédit sur le banc local du Mestalla.
La suiteCe match sera le premier à domicile d'Aguirre au Mestalla avec cette nouvelle configuration.

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