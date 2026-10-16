Javier Aguirre rompt avec une tradition historique au Mestalla

Une demande inédite pour le banc local
Aguirre a sollicité ce changement sans que la raison précise de cette requête n’ait été révélée. Ce changement s’opérera dès ce match, le premier du Mexicain en tant qu’entraîneur à domicile après son premier déplacement à El Sardinero. La modification étonne car le banc local n’avait jamais changé de côté en plus de cent ans sur le terrain historique du Mestalla.
Un signe symbolique en cette dernière saison au Mestalla
Cette mise à gauche rompue intervient dans la dernière saison que le club disputera dans son stade mythique, avant le déménagement prévu à l’été 2027 vers le nouveau Mestalla. Ce changement symbolique reflète peut-être la volonté d’Aguirre d’imprimer sa marque dans un contexte de transition pour le club valencian.
Javier Aguirre change une tradition historique au Mestalla en s'asseyant à droite du tunnel des vestiaires, une première depuis plus de 100 ans.