Javier Aguirre rompt avec une tradition historique au Mestalla

Pour la première fois en plus d’un siècle, le technicien du Valencia CF, Javier Aguirre, changera de côté sur le banc lors de la réception de l’Athletic Club samedi au stade Mestalla. Habituellement, les entraîneurs locaux s’installent toujours à la gauche du tunnel des vestiaires, une tradition désormais rompue à l’initiative du coach mexicain.

Une demande inédite pour le banc local

Aguirre a sollicité ce changement sans que la raison précise de cette requête n’ait été révélée. Ce changement s’opérera dès ce match, le premier du Mexicain en tant qu’entraîneur à domicile après son premier déplacement à El Sardinero. La modification étonne car le banc local n’avait jamais changé de côté en plus de cent ans sur le terrain historique du Mestalla.

Un signe symbolique en cette dernière saison au Mestalla

Cette mise à gauche rompue intervient dans la dernière saison que le club disputera dans son stade mythique, avant le déménagement prévu à l’été 2027 vers le nouveau Mestalla. Ce changement symbolique reflète peut-être la volonté d’Aguirre d’imprimer sa marque dans un contexte de transition pour le club valencian.