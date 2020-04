PSG : il veut réaliser un grand rêve, mais…

Par le biais de RMC, le défenseur polyvalent Thilo Kehrer (PSG) s’est exprimé à propos de plusieurs sujets.

Tout d’abord, l’international allemand a expliqué que lui et ses coéquipiers sont en contact même en étant parfois très éloignés. Rappelons que plusieurs joueurs étrangers, dont Kehrer, ont choisi de retourner dans leur pays natal. Histoire d’être avec leurs proches durant cette période de confinement liée au coronavirus. « On se parle, on s’envoie des messages, certains s’appellent en vidéo. »

« On évoque la situation générale ou des programmes sportifs à suivre. » Puis Thilo Kehrer n’a pas caché que les Parisiens se demandent « si on va terminer la saison ». Toutefois, le joueur âgé de 23 ans a souligné le fait que « le foot n’est pas la priorité par rapport à la santé de la population ». A ses yeux, « le plus important, c’est de battre le virus, de contrôler la situation et après, on pourra penser à rejouer au foot ».

Kehrer et l’objectif prioritaire du PSG

De toute évidence, Kehrer croise les doigts afin que cet exercice 2020/2021 continue prochainement. Le défenseur a mis l’accent sur le fait que le PSG désire notamment réaliser un grand truc en Ligue des champions. « Tous les joueurs, le staff et les supporters veulent aller au bout de cette compétition. Mais c’est vrai qu’à huis clos, ce n’est pas la même chose. Ce n’est pas très beau, pour personne. »

« Le foot passe par la connexion entre les supporters et les joueurs », a-t-il nuancé. Pour l’instant, le staff et les joueurs du PSG ne savent pas quand ils pourront reprendre le chemin de l’entraînement et de la compétition. Pour Thilo Kehrer, « il faut attendre les décisions ». A ce moment-là seulement, il sera possible de s’adapter en vue d’une reprise.

Images de IconSport