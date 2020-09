Le défenseur central Presnel Kimpembe (PSG) croit que lui et ses coéquipiers ont perdu face à l’OM (0-1) à cause d’un adversaire en particulier.

Interrogé via PSG TV, Kimpembe a déclaré que ce revers, lors d’un Clasico qui s’est très mal terminé, est « difficile à avaler ». L’international français considère que lui et ses partenaires ont « fait dans l’ensemble un bon match ». Problème : ils n’ont « pas réussi » à concrétiser leurs « occasions » de but. Presnel Kimpembe pense que « c’est la faute à pas de chance ».

Toutefois, le gaucher a admis ensuite que les Parisiens sont tombés « sur un Mandanda vigilant ». Il est vrai que le gardien de but marseillais a multiplié les arrêts décisifs, dont un exceptionnel sur sa ligne. Kimpembe a admis que « c’est une défaite qui fait mal » sur le plan psychologique. Après deux journées de Ligue 1, le PSG a toujours 0 point dans son escarcelle.

Kimpembe veut rebondir et vite

Presnel Kimpembe croit que lui et les autres Franciliens vont devoir « faire face » à cette situation délicate. Champion de France en titre et vice-champion d’Europe (défaite contre le Bayern 0-1 en finale), le Paris Saint-Germain doit vite redresser la barre en Ligue 1. Dans deux jours, le club de la capitale aura une seconde chance de briller à domicile. Ce sera contre le FC Metz qui a aussi perdu ses deux premières rencontres.

Images de IconSport