FFF : Aulas, Macron… Le Graët réagit à leurs propos

Le président de la FFF, Noël Le Graët, a commenté une déclaration de Jean-Michel Aulas et une autre d’Emmanuel Macron.

Dans le cadre des présentations de Bruno Cheyrou (recruteur) et de l’attaquant Tino Kadewere (ex-Le Havre), Aulas s’est lâché à propos des instances qui gèrent le football français. Pour le président de l’OL, il y a clairement une « crise de gouvernance à la LFP et à la FFF ». Visiblement, Jean-Michel Aulas n’a pas digéré une décision du Conseil d’État. Ce dernier a fait savoir que la LFP pouvait tout à fait arrêter définitivement la saison. Il n’y avait rien d’illégal à ce sujet.

Déçu et déterminé, « JMA » n’a pas l’air d’avoir envie de lâcher le morceau même si c’est mal barré… Selon L’Equipe, Le Graët a déclaré être « très étonné » par le fait qu’Aulas « critique la Fédération dont il est très proche ». Dans le passé, le patron du club de la capitale des Gaules a « toujours » voté « dans le sens de la Fédération ». Noël Le Graët pense que sa critique sur la FFF et la LFP a « dû lui échapper » pour une raison. « Il doit y avoir une part de déception, il pensait sûrement gagner devant le Conseil d’État. Mais gagner quoi ? Je ne sais pas. »

Le Graët a apprécié le discours de Macron

A propos d’Emmanuel Macron maintenant, Le Graët a déclaré que le Président de la République est « très au courant de l’actualité du football ». L’homme politique « veut faire en sorte que le football reprenne vite et avec des spectateurs ». Au cours des jours à venir, Macron « va consulter des experts médicaux ». Noël Le Graët croise les doigts afin que « l’épidémie de coronavirus continue à diminuer ». Cas échéant, il pourrait y avoir « du public dans les stades » et ce « dès les premiers matches » de la saison prochaine.

Si en revanche l’épidémie repartait de plus belle, alors Le Graët ne tirerait pas à boulets rouges sur Emmanuel Macron. « Si ce n’est pas le cas, je comprendrai très bien que ce ne soit pas possible. » Les matches de Ligue 1 ou encore de Ligue 2 se dérouleraient alors à huis clos. Notez que les deux hommes entretiennent une bonne relation et ce depuis plusieurs années.

