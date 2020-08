PSG : Le Graët veut régler ses comptes avec Leonardo

Le président de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët, n’a pas aimé la sortie médiatique spéciale de Leonardo (PSG).

Rappelons que le directeur sportif du Paris Saint-Germain avait organisé lui-même un point presse sans caméras ni micros. Plusieurs journalistes avaient pu poser des questions au Brésilien. Lors de cet entretien, Leonardo s’était plaint de plusieurs choses. On pense notamment à l’arrêt définitif de la Ligue 1 ou encore au calendrier pour les finales de Coupe de France et de Coupe de la Ligue (En savoir plus).

« Le contexte français n’aide pas le PSG à l’approche de la Ligue des champions. Programmer une finale de Coupe de France après quatre mois sans jouer, pour faire plaisir au président… », avait-il lâché notamment. Forcément, Le Graët n’a pas aimé être pointé du doigt de la sorte par l’ancien dirigeant du Milan AC. Via L’Equipe, le patron de la FFF a déclaré que Leonardo l’agace « un peu gentiment ».

Le Graët sera présent pour PSG – Atalanta

Noël Le Graët n’a « pas compris sa sortie, cette semaine ». L’homme d’affaires a souligné le fait que « ce n’était pas possible de faire jouer les finales à une autre date ». Apparemment, le président de la Fédération Française de Football est prêt à régler ses comptes, entre quatre yeux, avec Leonardo. Cela pourrait avoir lieu en marge du quart de finale de la Ligue des Champions PSG – Atalanta Bergame le 12 août.

« Si je viens, ce sera deux heures seulement avant le coup d’envoi. Je ne veux pas déranger. » Le Graët estime qu’heureusement que Leonardo et consorts ont eu « deux grands matches pour se préparer » avant ce grand rendez-vous européen. Pour lui, « ce n’est pas en gagnant 7 ou 8-0 tous les matches amicaux que le PSG aurait été prêt ». Sur ce point, Noël Le Graët a parfaitement raison…

Images de IconSport