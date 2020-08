PSG : Leonardo multiplie les tacles qui font très mal !

Le directeur sportif du PSG, Leonardo, s’est exprimé devant une vingtaine de journalistes… sans caméras et micros.

Plutôt que de parler publiquement, le Brésilien a privilégié le fait d’organiser lui même un point presse avec les médias. Lors de cet entretien, Leonardo a déclaré que beaucoup de gens ont un jugement « trop superficiel » sur l’équipe du PSG. L’homme d’affaires a souligné le fait que Thomas Tuchel et ses troupes ont tout raflé en France. Ils ont donc réalisé un quadruplé retentissant cette saison… en attendant peut-être le quintuplé avec la Ligue des Champions.

A propos du niveau de jeu du PSG, en finale de la Coupe de France (1 -0 face à Saint-Etienne) et en finale de la Coupe de la Ligue (0-0, 6 t.a.b à 5 contre l’OL), Leonardo a expliqué que c’était impossible de demander des miracles aux joueurs. Puis le directeur sportif parisien a taclé les instances du foot français. Il aurait bien aimé que la LFP et la FFF notamment protègent le PSG ou encore l’OL qui figurent toujours en C1. Les Gones défieront, on le rappelle, la Juventus Turin en 8e de finale retour (succès 1-0 à l’aller).

Leonardo était inarrêtable…

Par ailleurs, Leonardo considère qu’il ne fallait pas arrêter définitivement la Ligue 1 ou encore interdire aux clubs d’organiser des entraînements avant la mi-juin. Il n’a pas apprécié non plus le calendrier des finales nationales, les contrôles antidopage ou encore les arbitres qui, d’après lui, n’ont pas assez protégé les joueurs. En disant cela, il pensait notamment à Kylian Mbappé qui a été victime d’une blessure à la cheville suite à un tacle du Stéphanois Loïc Perrin. Quid du choc PSG – Atalanta en quart de finale de la Ligue des Champions ? En vue de ce duel majeur, qui aura lieu le 12 août, Leonardo est « optimiste ». Il sent que les joueurs parisiens sont très unis comme l’atteste le pacte scellé dont a parlé Marco Verratti (En savoir plus).

Au niveau physique, le directeur sportif pense que même « si on n’est pas à 100%, il faut trouver le moyen de gagner à 80 ». Cela irait très bien au successeur d’Antero Henrique si le Paris Saint-Germain gagnait la Ligue des Champions sans trop briller offensivement. « On ne sera pas triste si on marque un but en trois matches et qu’on remporte la finale aux tirs au but, on sera champion aussi. » Que se passerait-il en cas d’élimination contre l’escouade de Serie A ? Leonardo a tenté de dédramatiser en affirmant que « personne ne va mourir » puisque de toute manière le bilan « ne peut pas être négatif ».

