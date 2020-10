Le chiffre qui tue, la LFP et les clubs de L1 en sueur…

D’après RTL, le groupe Mediapro aurait bien du mal à séduire beaucoup de fans de football via la nouvelle chaîne Téléfoot.

Ni report, ni révision des montants pour les droits TV… Qu’on se le dise, la LFP n’a pas envie de revoir sa copie à ce sujet suite aux demandes de Mediapro (En savoir plus). Selon RTL, ce groupe n’a pas réglé sa deuxième échéance qui était de 172 millions d’euros. Forcément, la Ligue de Football Professionnel et les clubs de Ligue 1, sans oublier ceux de Ligue 2, sont les premières victimes de cela…

La ministre des Sports, Roxana Maracineanu a confié qu’elle et ses collaborateurs « veilleront de très près à ce que ce contrat soit respecté, que les engagements pris soient maintenus parce qu’il en va aujourd’hui de la survie, non seulement du football professionnel, mais du football tout court. »

Téléfoot en grande difficulté ?

Pour RTL, on ne peut pas dire que les gens se précipitent afin de s’abonner à la chaîne Téléfoot… En effet seulement 278.000 personnes auraient décidé de faire cela cette saison. A la base, Mediapro espérait atteindre la barre des 3,5 millions d’abonnés. Notez que RTL précise bien que ces informations sont « non commentées et non confirmées » pour le moment.

Images de IconSport