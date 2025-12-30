Libéré de CAN, Pierre-Emerick Aubameyang est de retour à Marseille

Déjà éliminé de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 avant la dernière journée de la phase de groupes, le Gabon a décidé de libérer Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaquant de l’Olympique de Marseille, touché à la cuisse gauche, ne disputera pas le match face à la Côte d’Ivoire et rentre en club pour poursuivre ses soins.

L’aventure de Pierre-Emerick Aubameyang à la CAN 2025 s’arrête prématurément. Qualifiées ni sportivement ni mathématiquement pour la suite de la compétition avant même leur ultime match de poules, les Panthères du Gabon ont choisi de se passer de leur capitaine pour la rencontre face aux Éléphants de Côte d’Ivoire.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle, la Fédération gabonaise de football (Fegafoot) a détaillé les raisons de cette mise à disposition anticipée. Victime d’une gêne à la cuisse gauche apparue au lendemain du match face au Mozambique, Aubameyang faisait l’objet d’un suivi médical quotidien, établi en accord avec le staff médical de l’Olympique de Marseille.

Les derniers examens cliniques ont confirmé la persistance de cette gêne musculaire. Compte tenu de l’élimination du Gabon et de l’absence d’enjeu sportif pour la dernière rencontre, la sélection a choisi de préserver l’intégrité physique de son joueur.

« Les staffs médicaux ont consenti à dispenser le joueur du dernier match sans enjeu sportif. Par conséquent, le joueur est mis à la disposition de son club pour poursuivre la prise en charge entamée en sélection », précise la Fegafoot.

Incertitude autour de sa disponibilité face à Nantes

Pierre-Emerick Aubameyang est donc attendu à Marseille dans les prochaines heures. Reste désormais à déterminer s’il pourra être opérationnel pour la prochaine échéance de Ligue 1, prévue le week-end prochain face au FC Nantes. Son état physique sera évalué par le staff marseillais, qui décidera de son éventuel retour dans le groupe.

Pour le Gabon, cette CAN 2025 se conclut sans qualification pour les phases finales. Pour Aubameyang, l’heure est déjà au retour en club, avec l’objectif de se remettre pleinement afin de retrouver la compétition sous le maillot olympien.