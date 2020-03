Ligue 1 : ce président tire la sonnette d’alarme

Le président de l’AS Saint-Etienne, Bernard Caïazzo s’inquiète pour la santé économique des clubs si le confinement se prolonge trop longtemps.

Voilà désormais dix jours que la Ligue 1 est arrêtée. Et ce n’est très probablement qu’un début. Le pic de l’épidémie est encore loin d’être atteint en France (si l’on se fie à ce qui s’est passé en Chine et ce qui se passe actuellement en Italie qui a une « avance » de huit à dix jours) et quand il le sera, il conviendra d’attendre encore plusieurs semaines avant d’envisager lever le confinement et reprendre le championnat, sachant que les équipes devront d’abord observer un temps (estimé à quinze jours) de remise en conditions.

Pour Caïazzo, la moitié des clubs pro en danger

A moins de l’arrivée rapide d’un médicament permettant de soigner efficacement les malades ce qui pourrait permettre d’abréger le confinement, la Ligue 1 (et les autres championnats européens) resteront vraisemblablement à l’arrêt au moins jusqu’à début mai. Si ce n’est plus… Comme nombre de ses confrères, le président de l’AS Saint-Etienne, Bernard Caïazzo est inquiet. « On ne pourra pas jouer tant que la courbe ne sera pas inversée. C’est-à-dire en juillet-août, au mieux le 15 juin », a-t-il pour sa part projeté.

Trois mois d’arrêt auraient des conséquences très néfastes pour les clubs qui devront dès lors pallier au manque à gagner lié à l’absence de billeterie, de distribution des droits tv, etc, durant cette période. « Je suis très, très, très inquiet pour tous les clubs. Sans aides de l’État, d’ici six mois, c’est la moitié des clubs pro qui dépose le bilan. Les cinq grands championnats européens ont déjà perdu quatre milliards d’euros, le championnat français entre 500 à 600 millions », a calculé le dirigeant des Verts au micro de France Bleu.

Images de IconSport