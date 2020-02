Ligue 1 : un gros danger guette Lyon

Le milieu de terrain de Lyon, Lucas Tousart tire la sonnette d’alarme à la veille d’aller défier le PSG au Parc des Princes en championnat.

La 24e journée de Ligue 1 se joue ce week-end. Tandis que Lille s’est imposée (0-2) à Angers vendredi soir, Marseille accueille Toulouse lanterne rouge et Rennes reçoit Brest pour le derby. Les concurrents directs de Lyon sont donc en position favorable pour creuser un peu plus l’écart sachant que de son côté, l’OL se rend à Paris dimanche, où ses chances de succès paraissent assez minces. Inquiétant dans la mesure où les hommes de Rudi Garcia comptent déjà 13 points de retard sur Marseille et 7 sur Rennes et Lille.

« Pas bon du tout » pour Lyon, selon Tousart

Si les résultats leur sont défavorables, les Lyonnais pourraient donc voir le podium s’éloigner un peu plus, alors qu’une qualification pour la prochaine Ligue des Champions est l’objectif prioritaire du club, comme chaque année. Interrogé sur le parcours de son équipe, le milieu de terrain Lucas Tousart fait un constat lucide. « En L1, le constat n’est pas bon du tout », a-t-il admis auprès de L’Equipe, avant de tenter de l’expliquer.

« C’est très faible à ce moment de la saison, on en est conscients. Chaque fois qu’on a eu des opportunités de passer devant ou recoller, on n’a pas su les saisir. (…) C’est vrai que quand on regarde nos résultats contre les équipes mieux classées que nous, le constat est alarmant. Mais cette saison, j’ai aussi l’impression que tout nous est tombé dessus. Il y a eu les changements de l’été, puis les blessures. Mais on n’a plus de marge, on l’a encore vu contre Amiens (0-0) mercredi », a regretté Lucas Tousart.

