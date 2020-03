Ligue 1 : des précisions sur la date de reprise et la fin du championnat

Quand la Ligue 1 pourra-t-elle reprendre ? Pourra-t-elle être menée jusqu’à son terme ? Nouveaux éléments de réponse.

Mardi, l’UEFA a décidé de reporter l’Euro 2020 à l’été 2021 et de suspendre la Ligue des Champions et la Ligue Europa jusqu’à nouvel ordre en raison des mesures prises dans toute l’Europe pour lutter contre la propagation du coronavirus. Alors que nul ne sait quand les compétitions pourront reprendre, qu’adviendra-t-il des championnats ? L’instance européenne (en accord avec l’association européenne des clubs, les ligues européennes et le syndicat des joueurs) a décidé de fixer le 30 juin comme date limite pour terminer la saison.

Une date qui correspond aux fins d’exercices comptables habituels, mais aussi aux fins de contrats des joueurs et qui est donc tout sauf anodine puisque la dépasser impliquerait de modifier beaucoup de choses. Pour autant, cette date pourra-t-elle être respectée ? Dix journées restent à disputer en Ligue 1 (onze pour Strasbourg et le Paris Saint-Germain qui ont un match en retard). A cette heure, il reste 14 semaines et demie jusqu’au 30 juin. L’urgence n’est donc pas encore là.

Pas de reprise de la Ligue 1 avant mi-avril

Néanmoins, le championnat ne devrait pas pouvoir reprendre avant un mois. « Si la période de confinement dure 15 jours, et on ajoute deux semaines d’entraînement avant, on pourrait reprendre aux alentours du 15 avril. On peut tout anticiper, mais il faut surtout s’adapter et rester pragmatique », a indiqué la présidente de la Ligue de Football Professionnel, Nathalie Boy de la Tour. Mi-avril, il restera alors 11 semaines ce qui n’est toujours pas insurmontable. Néanmoins, il conviendra également de caler des dates pour les coupes d’Europe et les coupes nationales.

Possible de déborder un peu après le 30 juin ?

Si les dates internationales habituellement réservées au printemps pour les matchs amicaux des sélections pourraient être dégagées en raison du report de l’Euro, Didier Quillot n’exclut toujours pas de déborder un peu sur le champ prévu par l’UEFA. « On s’est donné comme principe majeur de tout faire pour terminer le 30 juin. L’objectif, c’est le 30, mais s’il faut terminer au-delà, on s’adaptera, avec les clubs et les joueurs. On jouera autant que faire se peut. Il a été convenu ce matin que chacun pourrait jouer quand il voudrait pour terminer ses compétitions », a prévenu le directeur général de la LFP.

