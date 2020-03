Ligue 1 : la LFP laisse les clubs dans le flou total

A l’issue d’une réunion du Bureau du Conseil d’Administration tenue lundi, la LFP a communiqué ses conclusions.

Alors que la France est en confinement pour lutter contre la propagation du coronavirus, que les compétitions sont arrêtées dans toute l’Europe (mise à part en Biélorussie), les clubs s’inquiètent. Quand pourra-t-on reprendre le championnat ? Comme faire face à la baisse des recettes générée par l’arrêt des matchs ? Réuni lundi en conférence téléphonique, le Bureau du Conseil d’Administration de la LFP a tenté de chercher des solutions.

La LFP espère toujours terminer la saison le 30 juin

Pour l’heure, on n’en sait pas beaucoup plus… « Face à une situation sans précédent, le football professionnel français a clairement montré son unité et sa solidarité. A l’unanimité, le Bureau a rappelé l’objectif prioritaire de terminer la saison au plus tard le 30 juin 2020 ou éventuellement le 15 juillet », a communiqué la Ligue. Un voeu qui paraît pour le moment assez illusoire dans la mesure où la date de sortie de crise est encore inconnue.

Sur le volet financier, « la réunion a porté sur la consolidation des besoins de trésorerie court-terme des clubs. Afin de dimensionner les besoins financiers du football professionnel français, les services financiers de la LFP et la DNCG centraliseront et consolideront les besoins des clubs. Dans ce contexte, le bureau se félicite des annonces de ce jour du gouvernement pour aider les entreprises », a confié la Ligue qui ne précise donc pas comment les pertes pourront être absorbées.

Images de IconSport