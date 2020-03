Ligue 1 : Lille – Lyon, voir le match en direct et en streaming

Lille reçoit Lyon ce dimanche (21h), dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

Le LOSC accueille l’OL ce dimanche au stade Pierre Mauroy, en clôture de la 28e journée de Ligue 1. Un match très important dans la course au podium dans la mesure où les Lillois (4es) sont à un point du podium et comptent six longueurs d’avance sur les Lyonnais (7es). Une victoire des Dogues relèguerait ainsi les Rhodaniens – qui multiplient les matchs actuellement et ont joué en milieu de semaine – très loin de l’objectif, peut-être définitivement.

Les compos probables de Galtier et Garcia

Pour cette rencontre très importante, Christophe Galtier est privé de Weah et Yazici blessés, autrement dit il dispose d’un groupe quasi au complet. L’entraîneur lillois devrait aligner un 4-4-2 avec la paire Osimhen et Rémy en attaque. En face, Rudi Garcia voyage sans Marçal suspendu, ni Rafael et Mendes non convoqués, ni Depay et Reine-Adélaïde blessés. Un 4-3-3 pourrait être aligné avec Dembélé en pointe.

Lille : Maignan – Celik, Fonte, Gabriel, Bradaric – Ikoné, André, Sanches, Bamba – Osimhen, Rémy.

Lyon : Lopes – Dubois, Marcelo, Denayer, Koné – Tousart, Guimaraes, Aouar – Traoré, Dembélé, Terrier.

Foot en direct : comment voir Lille – Lyon en streaming

Comment voir ce duel ? Une solution légale vous est proposée pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot : sur Canal+. Un abonnement est donc requis afin de pouvoir y accéder. Vous pouvez également vous connecter au site MyCanal sur Internet, afin de visionner la rencontre Lille OSC – Olympique Lyonnais sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone.