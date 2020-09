Ligue 1 : Lille – Nantes, voir le match en direct et en streaming

Lille reçoit Nantes ce vendredi (21h), dans le cadre de la 5e journée de Ligue 1. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

La 5e journée débute ce vendredi soir avec une affiche entre Lille et Nantes au stade Pierre-Mauroy (coup d’envoi à 21 heures). Invaincu avec 2 victoires et 2 nuls, le LOSC (5e, 8 points) a l’occasion de prendre provisoirement la tête du classement en cas de succès, cinq jours après avoir manqué de peu la victoire face à l’OM au Vélodrome (1-1). Les Canaris (14es, 5 points) n’ont pour leur part pas encore gagné à l’extérieur (1 nul, 1 défaite) et restent sur un nul (2-2) à domicile face à Saint-Etienne.

Les compos probables de Galtier et Gourcuff

Pour cette rencontre, Christophe Galtier possède un groupe quasi complet. Il devrait renouveler sa confiance au onze qui a débuté à Marseille, si ce n’est que Renato Sanches pourrait être préféré à Soumaré au milieu de terrain. Le duo Yilmaz et David devrait être titulaire en attaque. De son côté, Christian Gourcuff voyage sans Coulibaly et Limbombe blessés. Louza a purgé sa suspension et devrait reprendre sa place au milieu dans le 4-2-3-1 nantais.

Lille : Maignan – Celik, Fonte, Botman, Bradaric – Araujo, André, Sanches, Bamba – Yilmaz, David.

Nantes : Lafont – Appiah, Girotto, Pallois, Fabio – Chirivella, Louza – Coco, Blas, Simon – Kolo Muani.

Foot en direct : comment voir Lille – Nantes en streaming

Comment voir ce duel ? Une solution légale vous est proposée pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot : sur Téléfoot, la chaîne lancée par Mediapro, co-détenteur des droits de la Ligue 1 avec Canal+. Un abonnement est donc requis afin de pouvoir y accéder. Vous pouvez souscrire directement sur le site Telefootlachaine.fr, ou passer par votre fournisseur Internet habituel. Vous pouvez également vous abonner via l’offre Pass Mobile Only si vous souhaitez visionner la rencontre Lille OSC – FC Nantes sur votre tablette ou votre smartphone.

Images de IconSport