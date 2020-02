Ligue 1 : Lyon – Amiens, voir le match en direct et en streaming

Lyon reçoit Amiens ce mercredi (19h), dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

L’Olympique Lyonnais accueille l’Amiens Sporting Club ce mercredi au Groupama Stadium, à l’occasion de la 23e journée de Ligue 1. Après la défaite de Rennes à Lille (1-0) mardi, les Rhodaniens (6es, 32 points) qui restent sur un échec à Nice dimanche (2-1), ont l’occasion de se rapprocher à cinq longueurs du podium en cas de succès face à des Amiénois (18es, 19 points) en grande difficulté avec une série de 10 matchs sans victoire en championnat (3 nuls, 7 défaites).

Les compos probables de Garcia et Elsner

Pour cette rencontre, Rudi Garcia doit composer sans Marçal suspendu, ni Depay et Reine-Adélaïde notamment, mais récupère Lopes et Terrier dans le groupe. Il devrait aligner un 4-3-3 avec le trio Traoré, Toko Ekambi et Cherki en attaque. De son côté, Luka Elsner voyage sans Bodmer, Ghoddos et Gouano blessés.

Lyon : Lopes – Tete, Marcelo, Denayer, Cornet – Caqueret, Tousart, Aouar – Traoré, Toko Ekambi, Cherki.

Amiens : Gurtner – Calabresi, Opoku, Chedjou, Dibassy – Monconduit, Blin – Otero, Kakuta, Mendoza – Guirassy.

Foot en direct : comment voir Lyon – Amiens en streaming

Comment voir ce duel ? Une solution légale vous est proposée pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot légal : sur beIN Sports 2. Un abonnement est donc requis afin de pouvoir y accéder. Vous pouvez également vous connecter au site beIN Connect sur Internet, afin de visionner la rencontre Olympique Lyonnais – Amiens Sporting Club sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone.