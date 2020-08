Ligue 1 : Lyon – Dijon, voir le match en direct et en streaming

Lyon reçoit Dijon ce vendredi (21h), dans le cadre de la 2e journée de Ligue 1. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

La 2e journée de Ligue 1 débute ce vendredi soir avec la rencontre au Groupama Stadium entre l’Olympique Lyonnais et le Dijon Football Côte-d’Or (coup d’envoi à 21 heures). Il s’agit de la première sortie de la saison des Rhodaniens, dont le match à Montpellier comptant pour la 1ère journée a été reporté au 15 septembre en raison de leur participation au Final 8 de la Ligue des Champions. De leur côté, les Bourguignons se sont inclinés (0-1) à domicile contre Angers pour leur entrée en lice.

Les compos probables

Pour cette rencontre, Rudi Garcia devra composer sans Rafael suspendu. Il pourrait aligner une équipe en 3-5-2 avec un duo Depay et Dembélé en attaque au détriment de Toko-Ekambi. Au milieu, le trio Aouar, Guimaraes et Caqueret devrait être titularisé. De son côté, l’entraîneur dijonnais Stéphane Jobard voyage sans Coulibaly, Ngonda, Benzia, Younoussa, Baldé et Tavares blessés, tandis que Diop prêté par l’OL ne peut être aligné en raison d’une clause spéciale négociée entre les deux clubs. En revanche, la recrue Chala pourrait intégrer le onze de départ.

Lyon : Lopes – Marcelo, Denayer, Marçal – Dubois, Caqueret, Guimaraes, Aouar, Cornet – Depay, Dembélé.

Dijon : Gomis – Chafik, Ecuele Manga, Lautoa, Chala – Marié, Ndong, Ebimbe – Sammaritano, Scheidler, Chouiar.

Foot en direct : comment voir Lyon – Dijon en streaming

Comment voir ce duel ? Une solution légale vous est proposée pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot : sur Téléfoot, la chaîne lancée par Mediapro, co-détenteur des droits de la Ligue 1 avec Canal+. Un abonnement est donc requis afin de pouvoir y accéder. Vous pouvez souscrire directement sur le site Telefootlachaine.fr, ou passer par votre fournisseur Internet habituel. Vous pouvez également vous abonner via l’offre Pass Mobile Only si vous souhaitez visionner la rencontre Olympique Lyonnais – Dijon Football Côte-d’Or sur votre tablette ou votre smartphone.