Gros coup de froid sur la Ligue 1, les clubs peuvent trembler !

Le diffuseur principal de la Ligue 1, Mediapro, veut renégocier le montant des droits TV de la saison en cours.

Sportivement, la Ligue 1 ne s’est pas affaiblie cet été. Pas de fuite des talents cette fois-ci, les meilleurs joueurs sont toujours là, comme Neymar, Kylian Mbappé, Houssem Aouar, Memphis Depay, Florian Thauvin, Eduardo Camavinga… Financièrement en revanche, les clubs continuent de souffrir en raison des quotas de public dans les stades notamment. Alors que chacun cherche des solutions pour se renflouer, le ciel pourrait de nouveau leur tomber sur la tête.

Nouveau retard de paiement

Comme vous le savez, les droits TV constituent le plus gros bataillon des recettes des clubs. Or, le dernier arrivé dans la place, Mediapro (qui doit verser 780 millions d’euros par an pour diffuser 8 matchs par journée de L1), commence déjà à traîner la patte au moment de signer les chèques. Selon L’Equipe, le diffuseur qui avait déjà accusé un retard lors du paiement de la première échéance le mois dernier, n’a pas encore versé à la LFP les 141 millions d’euros prévus au 6 octobre. Pire, il souhaiterait désormais renégocier le montant des droits !

Selon Mediapro, la LFP est d’accord pour discuter

« Nous voulons rediscuter le contrat de cette saison. Elle est très affectée par la Covid-19, tout le monde le sait car tout le monde souffre. On ne remet pas en cause le projet en tant que tel. Mais les bars et les restaurants sont fermés, la publicité s’est effondrée… Ce sont des choses que tout le monde connaît », a plaidé le président de Mediapro, Jaume Roures auprès de L’Equipe. « On n’a pas un montant concret. On veut renégocier le prix. (…) On va négocier. Il faut voir quelles sont ses conditions pour mener cette discussion. La Ligue est d’accord pour s’asseoir autour d’une table pour parler de ce sujet », a-t-il ajouté. Une très mauvaise nouvelle pour les écuries de Ligue 1…

Images de IconSport