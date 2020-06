Ligue 1 : Mediapro crée déjà une polémique

Mediapro suscite de vives réactions suite à son annonce de fixer à 25€ l’abonnement à Téléfoot. Ce prix est-il excessif ?

« On n’a pas encore fixé le prix définitif mais on est toujours aux alentours de 25 euros par mois. Nous devons finir de boucler les accords avec certains distributeurs avant de communiquer. Nous tiendrons compte de la situation économique. Mais une chaîne à 25€ par mois, c’est un prix bon marché pour accéder à la Ligue 1. Et c’est aussi un prix qui a un rapport avec ce qu’on doit payer à la Ligue », a annoncé le président de Mediapro, Jaume Roures, après avoir conclu un partenariat avec TF1 pour la création de la chaîne Téléfoot qui diffusera une grande partie des matchs de Ligue 1 à partir de la prochaine rentrée.

25€ par mois pour voir la L1, un prix honnête pour Domenech

Un prix jugé trop élevé par certains. Plus élevé en tout cas que les abonnements pour accéder à beIN Sports ou RMC Sport jusqu’à présent. Mais Mediapro va également verser plus que ses prédécesseurs : 780 millions d’euros pour avoir le droit de diffuser huit matchs de Ligue 1 (Canal+ possède les deux autres). La chaîne vise 3,5 millions d’abonnés pour atteindre l’équilibre financier. Pour Raymond Domenech, il s’agit d’un tarif tout à fait acceptable pour les amoureux de la Ligue 1.

« 25 € par mois est un prix attractif pour Téléfoot. 25 euros par mois, c’est moins d’un euro par jour. Pour quelqu’un qui aime le football, ce n’est pas grand-chose », a estimé le président de l’UNECATEF sur La Chaîne L’Equipe. « On peut aussi comparer ça à des paquets de cigarettes. Si on aime le foot, la question ne se posera pas. Ceux qui aiment le foot, ils trouveront que ce n’est pas cher. »

« Mais ceux qui n’aiment pas, ceux qui dénigrent tout, ou ceux qui parlent du passé, en disant ‘à mon époque, c’était moins cher’, bien sûr qu’ils vont trouver que c’est cher », a-t-il argumenté, estimant que c’est surtout « la multiplication des chaînes qui pose souci » puisque pour accéder à tous les matchs de toutes les compétitions, il convient de s’abonner à Téléfoot, mais aussi Canal+, beIN Sports, RMC Sport…

