Ligue 1 : Montpellier – Lyon, comment voir le match en direct et en streaming

Montpellier reçoit Lyon ce mardi (21h), dans le cadre de la 1ère journée de Ligue 1. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

Quarante huit heures après la fin de la 3e journée qui a vu l’OM s’imposer (0-1) sur la pelouse du PSG, la Ligue 1 est déjà de retour avec un match en retard de la 1ère journée : le Montpellier Hérault SC accueille l’Olympique Lyonnais ce mardi soir (coup d’envoir à 21 heures). Tenu en échec à Bordeaux (0-0) ce week-end, l’OL (4 points) ambitionne de s’imposer pour prendre les commandes au classement, comme l’a affirmé Rudi Garcia en conférence de presse. Pour leur part, les Montpelliérains comptent 3 points au compteur en deux matchs, après leur succès (3-1) face à Nice samedi.

Les compos probables

Pour cette rencontre, Michel Der Zakarian récupère Mollet récemment isolé pour cause de test positif au coronavirus. Il devrait aligner un 5-3-2 avec le duo Delort et Laborde en attaque. De son côté, Rudi Garcia voyage sans Reine-Adélaïde et Thiago Mendes blessés, ni Traoré annoncé sur le départ. Depay pourrait disputer son dernier match avec Lyon. L’entraîneur de l’OL devrait offrir un 3-5-2 avec Kadewere associé au Néerlandais en attaque.

Montpellier : Omlin – Souquet, Mendes, Hilton, Congré, Ristic – Ferri, Le Tallec, Savanier – Laborde, Delort.

Lyon : Lopes – Marcelo, Denayer, Andersen – Dubois, Aouar, Guimaraes, Caqueret, Cornet – Depay, Kadewere.

Foot en direct : comment voir Montpellier – Lyon en streaming

Comment voir ce duel ? Une solution légale vous est proposée pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot : sur Téléfoot, la chaîne lancée par Mediapro, co-détenteur des droits de la Ligue 1 avec Canal+. Un abonnement est donc requis afin de pouvoir y accéder. Vous pouvez souscrire directement sur le site Telefootlachaine.fr, ou passer par votre fournisseur Internet habituel. Vous pouvez également vous abonner via l’offre Pass Mobile Only si vous souhaitez visionner la rencontre Montpellier Hérault SC – Olympique Lyonnais sur votre tablette ou votre smartphone.