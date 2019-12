Ligue 1 / 19e journée : voir le multiplex en direct et en streaming

Présentation et solutions pour suivre le multiplex de la 19e journée de Ligue 1 en direct, via le streaming foot légal.

La 19e et dernière journée de la phase aller de Ligue 1 se joue ce samedi. Pour une fois, les dix matchs auront lieu le même jour à la même heure (coup d’envoi à 20h45). Au programme : Monaco – Lille, Strasbourg – Saint-Etienne, Marseille – Nîmes, Rennes – Bordeaux, Reims – Lyon, Nice – Toulouse, Nantes – Angers, Paris – Amiens, Montpellier – Brest, Dijon – Metz.

Parmi les affiches, à noter celle entre Monaco (9e) et Lille (3e) qui ambitionnent tous deux une place européenne. Les Monégasques ont l’occasion de recoller au peloton en cas de succès. Parmi les challengers, Rennes (4e) accueille Bordeaux (7e), Lyon (8e) se rend à Reims (6e), tandis que Marseille voudra conforter sa deuxième position face à des Nîmois (19es) mal en point. Le leader et champion d’automne, le PSG boucle quant à lui l’année avec la réception d’Amiens (17e).

Voir le multiplex de Ligue 1 en direct et en streaming

Comment voir le multiplex ? Deux solutions légales vous sont proposées pour regarder ces dix matchs en simultané et en direct grâce au streaming foot légal : sur Canal+ (3 matchs) et beIN Sports 1 (10 matchs). Un abonnement est donc requis afin de pouvoir y accéder. Vous pouvez également vous connecter sur les sites MyCanal et beIN Connect sur Internet, afin de visionner les rencontres sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone.

Multiplex sur Canal + : Marseille – Nîmes, PSG – Amiens, Reims – Lyon

Multiplex sur beIN Sports : Marseille – Nîmes, PSG – Amiens, Reims – Lyon, Dijon – Metz, Monaco – Lille, Montpellier – Brest, Nantes – Angers, Nice – Toulouse, Rennes – Bordeaux, Strasbourg – Saint-Etienne