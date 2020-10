Ligue 1 : Nice – Nantes, voir le match en direct et en streaming

Nice reçoit Nantes ce samedi (21h), dans le cadre de la 6e journée de Ligue 1. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

L’OGC Nice accueille le FC Nantes ce samedi à l’Allianz Riviera, pour le compte de la 6e journée de Ligue 1 (coup d’envoi à 21 heures). 10es avec 7 points au compteur, les Aiglons ont besoin de se relancer après trois matchs sans victoire (2 défaites et 1 nul) pour rester au contact du peloton de tête. 15es avec 5 points, les Canaris restent eux aussi sur trois matchs sans succès (2 défaites et 1 nul) et n’ont pas encore gagné à l’extérieur cette saison.

Les compos probables de Vieira et Gourcuff

Pour cette rencontre, Patrick Vieira doit composer sans Atal, Boudaoui, Danilo et Claude-Maurice blessés. L’entraîneur azuréen devrait aligner un onze en 4-3-3 avec Dolberg en pointe soutenu par Gouiri et Maolida. De son côté, Christian Gourcuff se déplace sans Limbombe blessé ni Moutoussamy non retenu dans le groupe, tandis que Coulibaly fait son retour. Les Nantais devraient évoluer en 4-2-3-1 avec Kolo Muani en pointe.

Nice : Benitez – Lotomba, Pelmard, Dante, Kamara – Lopes, Schneiderlin, Lees-Melou – Maolida, Dolberg, Gouiri.

Nantes : Lafont – Appiah, Girotto, Pallois, Traoré – Abeid, Chirivella – Blas, Louza, Simon – Kolo Muani.

Foot en direct : comment voir Nice – Nantes en streaming

Comment voir ce duel ? Deux solutions légales vous sont proposées pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot : sur Téléfoot et Canal+. Quelle que soit l’option, un abonnement est donc requis afin de pouvoir y accéder. Pour Téléfoot, vous pouvez souscrire directement sur le site Telefootlachaine.fr, ou passer par votre fournisseur Internet habituel. Vous pouvez également vous abonner via l’offre Pass Mobile Only de Mediapro, ou vous connecter à MyCanal si vous souhaitez visionner la rencontre OGC Nice – FC Nantes sur votre tablette ou votre smartphone.

Images de IconSport