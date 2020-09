Ligue 1 : OM – ASSE, voir le match en direct et en streaming

L’OM reçoit l’ASSE ce jeudi (21h), dans le cadre de la 1ère journée de Ligue 1. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

Reporté, ce duel Marseille – Saint-Etienne se déroulera dans quelques heures au Stade Vélodrome. A vrai dire, ce classique de L1 s’annonce intéressant à suivre. En effet, l’OM et l’ASSE ont gagné leurs deux premiers matches en championnat. Les Phocéens ont vaincu Brest (3-2) mais aussi et surtout le PSG (1-0) au Parc des Princes ! André Villas-Boas et ses troupes ont mis un terme à une très longue série noire contre le club de la capitale. Avec 6 points pris sur 6 à l’extérieur, ils abordent leur premier rendez-vous au Vélodrome avec une bonne dose de confiance.

Pour leur part, les Stéphanois surfent aussi sur une bonne vague. Ils sont venus à bout de Lorient puis Strasbourg sur le même score (2-0). Après cette série de deux matches à Geoffroy-Guichard, place à deux déplacements contre Marseille puis Nantes. Après ces événements, on saura un peu mieux ce que vaut vraiment cette équipe de Saint-Etienne version 2020/2021. La jeune garde de Claude Puel espère réussir un gros coup contre l’OM pour marquer les esprits…

Foot en direct : comment voir Marseille – Saint-Etienne en streaming

Comment voir ce duel ? Une solution légale vous est proposée pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot : sur Téléfoot, la chaîne lancée par Mediapro, co-détenteur des droits de la Ligue 1 avec Canal+. Un abonnement est donc requis afin de pouvoir y accéder. Vous pouvez souscrire directement sur le site Telefootlachaine.fr, ou passer par votre fournisseur Internet habituel. Vous pouvez également vous abonner via l’offre Pass Mobile Only si vous souhaitez visionner la rencontre OM – ASSE sur votre tablette ou votre smartphone.

