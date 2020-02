Ligue 1 : OM – Nantes, voir le match en direct et en streaming

Marseille reçoit Nantes ce samedi (17h30), dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

Après la victoire de Lyon à Metz (0-2) vendredi soir en ouverture, la 26e journée de Ligue 1 se poursuit se samedi : l’Olympique de Marseille (2e, 52 points) accueille le FC Nantes (13e, 34 points) au stade Vélodrome (coup d’envoi à 17h30). Forts de 11 points d’avance sur leur premier poursuivant, de leur succès à Lille (1-2) le week-end dernier et d’une série d’invincibilité de 14 matchs en championnat (11 victoires, 3 nuls), les Phocéens sont favoris face à des Canaris qui restent sur 4 défaites et 2 nuls toutes compétitions confondues.

Les compos probables de Villas-Boas et Gourcuff

Pour cette rencontre, André Villas-Boas doit toujours composer sans Thauvin convalescent, ni Radonjic et Sakai blessés. Touché lors du dernier match, Payet sera bien présent, il devrait être titulaire en attaque aux côtés de Germain et Benedetto. De son côté, Christian Gourcuff voyage sans Fabio, Coco et Emond blessés. Touré pourrait débuter sur le banc.

Marseille : Mandanda – Sarr, Gonzalez, Caleta-Car, Amavi – Rongier, Kamara, Sanson – Germain, Benedetto, Payet.

Nantes : Lafont – Appiah, Girotto, Pallois, Traoré – Abeid, Louza – Bamba, Blas, Limbombe – Simon.

Foot en direct : comment voir Marseille – Nantes en streaming

Comment voir ce duel ? Une solution légale vous est proposée pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot : sur Canal+. Un abonnement est donc requis afin de pouvoir y accéder. Vous pouvez également vous connecter au site MyCanal sur Internet, afin de visionner la rencontre Olympique de Marseille – FC Nantes sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone.