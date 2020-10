Ligue 1 : PSG – Dijon, voir le match en direct et en streaming

Le PSG reçoit Dijon ce samedi (21h), dans le cadre de la 8e journée de Ligue 1. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

Quatre jours après avoir loupé ses retrouvailles avec la Ligue des Champions en s’inclinant (1-2) à domicile contre Manchester United, le Paris Saint-Germain joue de nouveau au Parc des Princes ce samedi, avec la réception de Dijon (coup d’envoi à 21 heures) pour le compte de la 8e journée de Ligue 1. Les coéquipiers de Neymar, qui restent sur cinq succès d’affilée en championnat, ont l’occasion de prendre provisoirement les commandes au classement en cas de nouvelle victoire, suite à la défaite de Rennes vendredi soir et en attendant le match de Lille dimanche.

Les compos probables de Tuchel et Jobard

Pour cette rencontre, Thomas Tuchel récupère Marquinhos mais il est toujours privé de nombreux joueurs : Bernat, Kehrer, Gueye, Paredes, Verratti et Icardi blessés ainsi que Di Maria et Kurzawa suspendus. L’entraîneur allemand devrait également faire souffler plusieurs titulaires en prévision du prochain match de Ligue des Champions. Mbappé, Navas, Kimpembe et Florenzi sont ainsi pressentis sur le banc. En face, Stéphane Jobard voyage sans Benzia, Amalfitano et Assalé blessés.

Paris SG : Rico – Dagba, Marquinhos, Diallo, Bakker – Rafinha, Danilo Pereira – Sarabia, Neymar, Draxler – Kean.

Dijon : Allagbé – Chafik, Ecuele Manga, Panzo, Ngonda – Ndong, Lautoa, Diop – Chouiar – Baldé, Konaté.

Foot en direct : comment voir PSG – Dijon en streaming

Comment voir ce duel ? Une solution légale vous est proposée pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot : sur Canal+. Un abonnement est donc requis afin de pouvoir y accéder. Vous pouvez également vous connecter au site MyCanal sur Internet, afin de visionner la rencontre Paris Saint-Germain – Dijon FCO sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone.