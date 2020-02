Ligue 1 : PSG – Montpellier, voir le match en direct et en streaming

Le PSG reçoit Montpellier ce samedi (17h30), dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

Après Rennes – Nantes (3-2) vendredi soir, la 22e journée de Ligue 1 se poursuit ce samedi ; le Paris Saint-Germain accueille le Montpellier Hérault SC au Parc des Princes (coup d’envoi à 17h30). Un match intéressant dans la mesure où les Montpelliérains pointent à la 4e place avec 33 points et restent sur 4 succès d’affilée en championnat, tandis que les Parisiens caracolent en tête (52 points) avec une série en cours de 18 matchs sans défaite (16 victoires, 2 nuls) toutes compétitions confondues.

Les compos probables de Tuchel et Der Zakarian

Pour ce choc, Thomas Tuchel sera privé de Bernat, Dagba, Thiago Silva et Marquinhos blessés, tandis que Cavani réintègre le groupe après son transfert avorté à l’Atletico Madrid. L’entraîneur allemand devrait aligner un 4-4-2 avec son quatuor offensif composé de Di Maria, Neymar, Mbappé et Icardi. En face, Michel Der Zakarian voyage sans Cozza et Mendes blessés, ni Rulli suspendu. Le duo Laborde et Delort devrait occuper le front de l’attaque.

Paris SG : Navas – Meunier, Kehrer, Kimpembe, Diallo – Di Maria, Verratti, Gueye, Neymar – Icardi, Mbappé.

Montpellier : Bertaud – Le Tallec, Hilton, Congré – Souquet, Ferri, Savanier, Oyongo – Mollet – Laborde, Delort.

Foot en direct : comment voir Paris – Montpellier en streaming

Comment voir ce duel ? Une solution légale vous est proposée pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot légal : sur Canal+. Un abonnement est donc requis afin de pouvoir y accéder. Vous pouvez également vous connecter au site MyCanal sur Internet, afin de visionner la rencontre Paris Saint-Germain – Montpellier Hérault SC sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone.