Ligue 1 : PSG – OM, voir le match en direct et en streaming

Le PSG reçoit l’OM ce dimanche (21h), dans le cadre de la 3e journée de Ligue 1. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

La saison vient à peine de débuter et on a déjà le droit au fameux Clasico PSG – OM. Après avoir perdu la finale de la Ligue des Champions face au Bayern (0-1), les hommes de Thomas Tuchel ont mal débuté la saison en Ligue 1. En effet, ils se sont inclinés sur la pelouse du RC Lens qui est promu dans l’élite (0-1). Rappelons quand même que l’équipe du PSG était largement remaniée.

Forcément, les Franciliens ont envie de lancer leur saison qui plus est à domicile contre le rival marseillais. Pour ce duel, Tuchel pourra compter sur quatre éléments importants de plus par rapport au match contre les Sang et Or. Il s’agit de Neymar, Keylor Navas, d’Angel Di Maria et de Leandro Paredes. En revanche, Marquinhos, Mauro Icardi et Kylian Mbappé ne sont pas disponibles pour ce duel PSG – OM.

Pour sa part, Marseille n’a pas trébuché lors de sa première sortie de la saison en Ligue 1. En effet, les Phocéens ont battu difficilement Brest sur son terrain (3-2). Pour le Clasico contre le PSG, l’entraîneur Rudi Garcia pourra s’appuyer sur la plupart de ses joueurs essentiels. Seuls manquent à l’appel Bounar Sarr et Morgan Sanson. A noter que la recrue japonaise Yuto Nagatomo fait partie du groupe. Mais il y a fort à parier qu’elle ne sera pas alignée dès le coup d’envoi.

Foot en direct : comment voir PSG – OM en streaming

Comment voir ce duel ? Une solution légale vous est proposée pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot : sur Téléfoot, la chaîne lancée par Mediapro, co-détenteur des droits de la Ligue 1 avec Canal+. Un abonnement est donc requis afin de pouvoir y accéder. Vous pouvez souscrire directement sur le site Telefootlachaine.fr, ou passer par votre fournisseur Internet habituel. Vous pouvez également vous abonner via l’offre Pass Mobile Only si vous souhaitez visionner la rencontre PSG – OM sur votre tablette ou votre smartphone.

Images de IconSport