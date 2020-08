Ligue 1 : Rennes – Montpellier, voir le match en direct et en streaming

Rennes reçoit Montpellier ce samedi (17h), dans le cadre de la 2e journée de Ligue 1. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

Après la victoire de Lyon contre Dijon (4-1) vendredi soir en ouverture, la 2e journée de Ligue 1 se poursuit ce samedi avec deux matchs au programme. Avant Strasbourg – Nice à 21 heures, le Stade Rennais accueille le Montpellier Hérault Sporting Club au Roazhon Park (coup d’envoi à 17 heures). Lors de la 1ère journée, les Bretons avaient ramené le nul (1-1) de Lille, tandis que les Languedociens ont vu leur match face à Lyon reporté au 15 septembre.

Les compos probables

Pour cette rencontre, Julien Stéphan devra composer sans Nyamsi, Traoré et Léa-Siliki blessés, ni Boey suspendu. Les recrues offensives Guirassy et Terrier devraient être alignées dans le onze, de même que Nzonzi au milieu de terrain. Les Bretons tâcheront de bien lancer leur saison, avant d’attaquer la Ligue des Champions. Mais les hommes de Michel Der Zakarian ne voyageront pas en victimes, malgré les absences notables de Delort, Hilton, Cozza, Yun et Mavididi blessés.

Rennes : Mendy – Soppy, Da Silva, Aguerd, Maouassa – Bourigeaud, Nzonzi, Camavinga – Raphinha, Guirassy, Terrier.

Montpellier : Omlin – Souquet, Le Tallec, Congré, Mendes, Oyongo – Savanier, Ferri, Chotard, Mollet – Laborde.

Foot en direct : comment voir Rennes – Montpellier en streaming

Comment voir ce duel ? Une solution légale vous est proposée pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot : sur Téléfoot, la chaîne lancée par Mediapro, co-détenteur des droits de la Ligue 1 avec Canal+. Un abonnement est donc requis afin de pouvoir y accéder. Vous pouvez souscrire directement sur le site Telefootlachaine.fr, ou passer par votre fournisseur Internet habituel. Vous pouvez également vous abonner via l’offre Pass Mobile Only si vous souhaitez visionner la rencontre Stade Rennais – Montpellier Hérault sur votre tablette ou votre smartphone.