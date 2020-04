Ligue 1 : reprendre ou stopper la saison ? Les clubs sont divisés

La saison de Ligue 1 pourra-t-elle reprendre et aller à son terme ? Alors que l’UEFA pousse pour reprendre, les clubs sont divisés.

Nous vous en parlions hier, l’UEFA pousse pour que les compétitions nationales puissent aller à leur terme, quitte à déborder sur juillet et août. L’instance européenne brandit même la menace de ne pas qualifier pour les prochaines coupes d’Europe, ceux qui décideraient de clôturer la saison avant son terme. Un choix pris par la Ligue belge et qui pourrait faire des petits. Durement frappées par le coronavirus, l’Italie et l’Espagne notamment y songent. Alors que la LFP a confirmé sa volonté de reprendre tôt ou tard, en France, le sujet divise.

La saison de Ligue 1 est terminée pour Le Saint

Le club de Brest lui, n’est pas concerné par les coupes d’Europe. Son président Denis Le Saint considère que terminer la saison de Ligue 1 n’est pas du tout une priorité. « Il s’agit d’un loisir. Dans l’ordre des priorités, il ne vient pas en premier, il ne vient pas non plus en deuxième, mais bien après pour les Français. Ils n’ont pas la moindre envie de rentrer dans un stade et les matchs à huis clos ne font rêver personne. Il n’y a aucun intérêt à des rencontres jouées dans ces conditions-là », a-t-il estimé.

« Le football est quelque chose que l’on partage avec les autres. Le financier, c’est une chose, mais la santé, c’est bien plus important », a-t-il poursuivi dans les colonnes de L’Equipe. « De mon point de vue, c’est la fin. Ça s’arrête là. Le Championnat doit s’arrêter. La saison ne peut pas reprendre. La sortie du confinement va être très longue et très progressive. Il ne va pas falloir trop se déplacer. Les Belges (la Ligue belge) veulent arrêter, les Italiens et les Espagnols ne vont pas traîner. On ne peut pas reprendre », a suggéré Denis Le Saint.

Pas d’urgence à trancher la question pour Caïazzo

Un point de vue que ne partagent pas la majorité de ses confrères. Pour Bernard Caïazzo, il n’y a pas urgence à trancher la question dès maintenant. « Le bureau de la Ligue dit de ne pas forcer l’arrêt ou la reprise. Il est hors de question de forcer la décision, surtout pour des raisons sanitaires. C’est d’ailleurs beaucoup trop tôt. Les Belges ont pris cette décision, mais l’UEFA dit qu’il faut que les championnats continuent, sinon il n’y aura pas d’inscription en Ligue des Champions ou en Ligue Europa », a-t-il jugé.

« Après, ce sont des problèmes de santé. Si on ne peut pas terminer, c’est une autre histoire. (…) Nous, à l’AS Saint-Étienne, il est clair que nous souhaitons terminer le Championnat, surtout avec la finale de la Coupe de France. Mais pas au prix de la santé de quiconque, joueurs ou environnement. Ce n’est pas une question financière mais une question de santé », a ajouté le président de l’AS Saint-Etienne auprès de l’AFP.

Images de IconSport