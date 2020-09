Ligue 1 : Saint-Etienne – Strasbourg, comment voir le match en direct et en streaming

Saint-Etienne reçoit Strasbourg ce samedi (21h), dans le cadre de la 3e journée de Ligue 1. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

Après le nul entre Bordeaux et Lyon (0-0) vendredi soir, la 3e journée de Ligue 1 se poursuit ce samedi avec deux rencontres. Montpellier accueille Nice à 17 heures, puis l’AS Saint-Etienne défie le RC Strasbourg à Geoffroy-Guichard (coup d’envoi à 21 heures). Avec une victoire en un match (2-0 face à Lorient), les Verts ont bien débuté leur saison. Un second succès serait bienvenu face à des Strasbourgeois mal embarqués avec déjà deux défaites en deux matchs au compteur.

Les compos probables

Pour cette rencontre, Claude Puel devra composer sans Gabriel Silva blessé, ni M’Vila, Boudebouz et Khazri poussés vers la sortie. L’entraîneur des Verts devrait aligner un 4-2-3-1 avec Hamouma en pointe soutenu par Nordin, Aouchiche et Bouanga. En face, Thierry Laurez voyage sans Koné, Sels et Mothiba blessés. Les Alsaciens devraient évoluer en 5-3-2 avec le duo Waris et Ajorque en attaque.

Saint-Etienne : Moulin – Debuchy, Fofana, Kolodziejczak, Maçon – Camara, Neyou – Nordin, Aouchiche, Bouanga – Hamouma.

Strasbourg : Kamara – Lala, Simakan, Mitrovic, Djiku, Caci – Bellegarde, Prcic, Sissoko – Waris, Ajorque.

Foot en direct : comment voir Saint-Etienne – Strasbourg en streaming

Comment voir ce duel ? Une solution légale vous est proposée pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot : sur Téléfoot, la chaîne lancée par Mediapro, co-détenteur des droits de la Ligue 1 avec Canal+. Un abonnement est donc requis afin de pouvoir y accéder. Vous pouvez souscrire directement sur le site Telefootlachaine.fr, ou passer par votre fournisseur Internet habituel. Vous pouvez également vous abonner via l’offre Pass Mobile Only si vous souhaitez visionner la rencontre AS Saint-Etienne – RC Strasbourg sur votre tablette ou votre smartphone.