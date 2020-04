Ligue 1 : une solution de reprise prend forme !

Alors qu’une reprise de la Ligue 1 n’interviendra pas avant le mois de mai, Bernard Caïazzo évoque la solution la plus probable.

Personne ne sait encore quand ni sous quelles conditions les championnats de football pourront reprendre. En France, ce ne sera pas avant le mois de mai, mais tout dépendra déjà des décisions qui seront prises par le gouvernement sur la sortie de confinement. Forcément, la situation inquiète les clubs par rapport à leurs finances, d’autant plus que les diffuseurs (Canal+ et beIN Sports) ont décidé de suspendre le versement des droits TV tant que les matchs ne seront plus retransmis.

Selon Caïazzo, Canal+ est OK pour une reprise de la Ligue 1 à huis clos

Pour tenter d’infléchir leur position, un cortège de quatre présidents (Olivier Sadran, Jean-Pierre Rivère, Nasser Al-Khelaifi et Jacques-Henri Eyraud) a été dépéché pour tenter de les convaincre d’infléchir leur position. Cela ne sera pas simple. Interrogé sur cette question problématique, le président de Saint-Etienne et du syndicat Premier Ligue, Bernard Caïazzo considère qu’une reprise des matchs à huis clos sera sans doute la solution qui fera consensus pour limiter la casse.

« Maintenant, il y a une vérité : aucune chaîne de télévision ne paiera des matchs qui ne se sont pas joués. C’est ce qu’il se passe dans les autres pays. Canal+ nous avait déjà écrit en expliquant que les conditions du huis clos lui convenaient », a-t-il confié. « Il faut laisser les gens qui discutent mener les négociations avec Canal. Il y a beaucoup de sujets à prendre en compte. Nous sommes tous dans le même bateau. Il faut être comme en équipe de France : tous soudés pour faire gagner la France » a-t-il ajouté au micro d’Europe 1.

Images de IconSport