Ligue des Champions : OM – Manchester City, voir le match en direct et en streaming

L’OM reçoit Manchester City ce mardi (21h00), dans le cadre de la 2e journée de la Ligue des Champions. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

Lors de sa première sortie de la saison en Ligue des Champions, l’équipe de Marseille n’a pas fait bonne figure. Finalement, elle s’est inclinée durant les arrêts de jeu contre l’Olympiakos (0-1, 1ère journée). Du coup, le bras de fer de ce mardi 27 octobre 2020 est déjà décisif pour l’escouade d’André Villas-Boas. Malheureusement pour eux, les Phocéens ne pourront pas compter sur leurs supporters. Il s’agit clairement d’un désavantage tant le Stade Vélodrome peut être chaud bouillant, d’autant plus lorsqu’il y a une affiche européenne de cette envergure. Suite au revers contre l’Olympiakos, l’OM a obtenu une victoire précieuse sur la pelouse de Lorient (1-0). Au classement de la Ligue 1, Marseille est quatrième avec 15 points au compteur.

Quid de Manchester City ? Détrônée par Liverpool en Premier League la saison dernière, l’équipe de Pep Guardiola a beaucoup de mal à tirer son épingle de jeu. En l’espace de 5 matches de Championnat, les Citizens ont pris seulement 8 points sur 15. Le bilan n’est donc pas fameux… même si Manchester City a disputé un match de moins que bon nombre de ses adversaires. En Ligue des Champions, les Mancuniens ont bien démarré leur exercice en venant à bout du FC Porto (3-1). Un succès face à l’OM ce soir permettrait, sans doute, à Manchester City de conforter sa place en tête du classement de ce Groupe C.

Foot en direct : comment voir OM – Manchester City en streaming

Comment voir ce duel de C1 ? Deux solutions légales vous sont proposées pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot : sur Téléfoot, la chaîne lancée par Mediapro, co-détenteur des droits de la Ligue 1 avec Canal+.

Vous pouvez souscrire directement sur le site Telefootlachaine.fr, ou passer par votre fournisseur Internet habituel. Vous pouvez également vous abonner via l’offre Pass Mobile Only si vous souhaitez visionner la rencontre Marseille – Manchester City sur votre tablette ou votre smartphone.

Notez également que ce choc de Ligue des Champions est accessible sur la chaîne RMC Sport 1. En ce moment, il est possible d’accéder à une offre Pass RMC Sport + Téléfoot 100% digital. Cela vous permettra de voir ce OM – Manchester City et bien d’autres matches en streaming et en direct.

Images de IconSport