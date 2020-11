Ligue des Champions : Chelsea – Rennes, voir le match en direct et en streaming

Chelsea reçoit Rennes ce mercredi (21h00), dans le cadre de la 3e journée de Ligue des Champions. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

A ce stade de la compétition, rien n’est joué. Au sein du groupe E, on constate que le duo Chelsea – FC Séville a 4 points. Pour sa part, le tandem Krasnodar – Rennes a 1 point dans son escarcelle. Forcément, le Stade Rennais a intérêt à ne pas chuter sur la pelouse de Stamford Bridge. Dans ce cas de figure, les Rouge et Noir auraient 6 longueurs de retard sur Chelsea voire peut-être même sur le FC Séville qui reçoit Krasnodar.

Il resterait alors 3 journées à jouer et donc 9 points à prendre au maximum. L’équipe bretonne n’aurait plus son destin entre ses mains… ou plutôt ses pieds en vue de la qualification pour les 8es de finale. Le week-end dernier, Rennes a battu Brest sur le score de 2 buts à 1. Ce succès permet aux hommes de Julian Stéphan de figurer sur le podium en Ligue 1, plus précisément à la 3e place à seulement 3 points du PSG qui est leader.

Chelsea a repassé la troisième

De son côté, Chelsea est seulement 7e en Premier League. Frank Lampard et son escouade ont pris 12 point sur 21. Le bilan est plus que mitigé pour les Blues qui visent une place dans le « Top 3 » cette saison. Après trois résultats nuls consécutifs toutes compétitions confondues, les Blues ont obtenu deux très bons résultats à l’extérieur. C’était contre Krasnodar en Ligue des Champions (4-0) et face à Burnley (3-0) en Premier League. Objectif des Londoniens : enchaîner à Stamford Bridge lors du match Chelsea – Rennes ce mercredi 4 novembre 2020…

Foot en direct : comment voir Chelsea – Rennes en streaming

Comment voir ce duel ? Deux solutions légales vous sont proposées pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot : sur RMC Sport 2 et Téléfoot Stadium 1. Un abonnement est donc requis afin de pouvoir y accéder. Pour Téléfoot, vous pouvez souscrire directement sur le site Telefootlachaine.fr, ou passer par votre fournisseur Internet habituel. Vous pouvez également vous abonner via l’offre Pass Mobile Only ou sur le site de RMC Sport si vous souhaitez visionner la rencontre Chelsea – Rennes sur votre tablette ou votre smartphone.

Images de IconSport