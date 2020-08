Ligue des Champions : Juventus – OL, voir le match en direct et en streaming

La Juventus Turin accueille l’OL en 8e de finale retour de la Ligue des Champions ce vendredi (21h00). Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

C’est le jour J pour les Bianconeri et les Gones ! Rappelons que lors de la première manche, c’était l’OL qui avait gagné contre la Juve (1-0). Forcément, Cristiano Ronaldo et ses partenaires auront les crocs afin de combler cet écart puis enfoncer le clou contre Lyon. On peut s’interroger sur l’état de forme des Lyonnais qui ont pris part à un seul match officiel depuis la reprise. En effet, ils ont disputé la finale de la Coupe de la Ligue face au PSG (0-0, 5 t.a.b à 6). De leur côté, les Turinois ont pu terminer la Serie A avec à la clé un nouveau Scudetto.

Sur le papier, l’équipe de la Juventus est donc plus affûtée après avoir disputé un paquet de matches en championnat. Lors d’un point presse, l’entraîneur Rudi Garcia a fait savoir que lui et ses troupes ont « une obsession » en tête. En clair, celle de se qualifier pour le « Final 8 » qui aura lieu « à Lisbonne ». Pour l’ancien coach de l’OM, « c’est du 50-50 » avant le coup d’envoi du match décisif contre la Juventus. Garcia a indiqué qu’il ne faudra pas oublier l’avantage pris à l’aller en fonction des événements durant la rencontre.

Foot en direct : comment voir Juventus – OL en streaming

Comment voir cette rencontre de football ? Une solution légale vous est proposée pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot : la chaîne RMC Sport 1. Un abonnement est donc requis afin de pouvoir y accéder. Vous pouvez également vous connecter au site de RMC Sport sur Internet, afin de visionner la rencontre Juventus – Lyon sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone.

Images de IconSport