Ligue des Champions : Liverpool – Atletico, voir le match en direct et en streaming

Liverpool accueille l’Atletico Madrid ce mercredi soir (21h) en Ligue des Champions. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

Le 18 février dernier, l’équipe de l’Atletico Madrid avait réussi un bel exploit au Stade Wanda Metropolitano. Les Rojiblancos s’étaient imposés sur le score de 1 but à 0. En plus d’avoir pris un petit avantage sur Liverpool, ces derniers avaient réussi à garder leur cage inviolée. Ce mercredi 11 mars 2020, les hommes de Diego Simeone essaieront de composter leur ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Notez qu’en Liga espagnole, l’Atletico occupe actuellement la sixième place du classement avec 45 points au compteur. Les Colchoneros devront lutter jusqu’au bout de la saison afin de finir dans le « Top 4 ». A défaut de cela, João Felix et ses coéquipiers ne prendront pas part à la prochaine édition de la Ligue des Champions. Ce serait à n’en pas douter un gros coup dur pour l’Atletico qui est habitué à disputer la C1. Mais nous n’en sommes pas encore là. Pour l’heure, seul compte ce duel Liverpool – Atletico Madrid qui promet beaucoup sur le papier.

Liverpool a fait preuve de fébrilité, mais…

De son côté, le champion d’Europe en titre aborde prudemment ce 8e de finale retour de C1 contre l’Atletico Madrid. Les Reds ont subi 3 défaites lors de leurs 5 derniers matches (2 victoires à leur actif durant cette série). Les revers contre… l’équipe espagnole, Watford (0-3) et Chelsea (0-2) ont-ils plongé l’équipe de Jürgen Klopp en plein doute ? Samedi dernier, Liverpool a empoché une victoire précieuse contre Bournemouth… sans être flamboyant (2-1). Malgré cela, ces trois points rapprochent le club de la Mersey du sacre national en Angleterre (25 points d’avance sur Manchester City qui est deuxième). Mine de rien, cela fait presque… 30 ans que Liverpool n’a pas triomphé en Premier League. Sur la scène européenne, il faudra que les Reds sortent le grand jeu afin d’éliminer l’Atletico Madrid qui a une expérience considérable à ce niveau…

Foot en direct : comment voir Liverpool – Atletico en streaming

Comment voir ce duel ? Une seule offre légale est disponible pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot : RMC Sport 2, chaîne du groupe Altice ! Un abonnement à 9 euros par mois (en plus de celui SFR de base) est requis afin de pouvoir y accéder. Vous pouvez également vous connecter sur le site de SFR, sur Internet, afin de visionner le match Liverpool – Atletico Madrid sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone, moyennant un ticket d’entrée à 19 euros par mois.