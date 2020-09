Ligue Europa : Servette Genève – Reims, voir le match en direct et en streaming

Le Servette Genève accueille Reims ce jeudi soir (20h45) en Ligue Europa. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

6e de la Ligue 1 la saison passée, le Stade de Reims se déplace à Genève pour y affronter le Servette ce jeudi pour le 2e tour préliminaire de la Ligue Europa. En raison du contexte sanitaire, l’UEFA a imposé que la qualification se joue sur un seul match. Les Champenois – qui disputent leur premier match européen depuis 1962 – sont donc condamnés à l’exploit. Ca passe ou ça casse pour les Rémois mal embarqués cette saison, avec 1 nul et 2 défaites en 3 matchs de championnat.

« La clé sera technique et tactique mais la dimension psychologique sera aussi primordiale. C’est un match-couperet d’une compétition majeure, dans un stade à huis clos. Tout cela apporte énormément d’émotions qu’il faudra gérer », a prévenu le coach de Reims.

Les compos probables

Pour cette rencontre, David Guion compte dans son effectif seulement trois joueurs à plus de dix matchs européens : le gardien Rajkovic, le milieu Berisha et le défenseur Foket. L’entraîneur rémois voyage sans Abdelhamid testé positif au coronavirus, ni Doumbia blessé. Il devrait aligner un 4-4-2 avec le duo Toure et Dia en attaque.

Servette : Frick – Sauthier, Rouiller, Sasso, Mendy – Ondoua, Cognat – Stevanovic, Imeri, Tasar – Kyei.

Reims : Rajkovic – Foket, Faes, Maresic, Konan – Cafaro, Cassama, Chavalerin, Zeneli – Dia, Toure.

Foot en direct : comment voir Servette – Reims en streaming

Comment voir ce duel ? Une seule offre légale est disponible pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot : sur RMC Sport 1, chaîne du groupe Altice ! Un abonnement à 9 euros par mois (en plus de celui SFR de base) est requis afin de pouvoir y accéder. Vous pouvez également vous connecter sur le site de SFR, sur Internet, afin de visionner le match Servette Genève – Stade de Reims sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone, moyennant un ticket d’entrée à 19 euros par mois.