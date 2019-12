Ligue 1 : PSG – Amiens, voir le match en direct et en streaming

Le PSG reçoit Amiens ce samedi (20h45), dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

Avant les fêtes de fin d’année, les joueurs de L1 vont disputer un dernier match de championnat. Sacrée sans trembler champion d’automne (42 points pris sur 51), l’équipe du PSG veut faire un joli cadeau à ses supporters au Parc des Princes. A domicile, la formation dirigée par Thomas Tuchel affiche un très bon bilan en Ligue 1 (7 victoires, 1 défaite). Récemment, elle a torpillé Galatasaray (5-0), Saint-Etienne (4-0) et Le Mans (4-1).

Forcément, le club de la capitale est favori avant ce PSG – Amiens déséquilibré sur le papier. L’escouade picarde lutte pour sauver sa peau dans l’élite. Au classement, cela se traduit par une 17e place (17 points) pour les hommes de Luka Elsner. Contre Dijon (1-1) puis Rennes (3-2), Amiens a fait bonne figuration. C’était clairement une bouffée d’oxygène. D’autant plus avant ce duel difficile contre le Paris Saint-Germain où évoluent des stars comme Neymar ou encore Kylian Mbappé.

Foot en direct : comment voir PSG – Amiens en streaming

Comment voir ce duel ? Trois solutions légales vous sont proposées pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot légal : Canal+, Canal+ Sport et beIN Sports 1. Un abonnement est donc requis afin de pouvoir y accéder. Vous pouvez également vous connecter aux sites My Canal et beIN Connect sur Internet, afin de visionner la rencontre PSG – Amiens sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone.

Images de IconSport