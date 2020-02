Ligue 1 : PSG – Dijon, voir le match en direct et en streaming

Le PSG accueille Dijon ce samedi (17h30) en Ligue 1. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

Après le flop contre Dortmund (1-2), le PSG a rendu une copie mi-figue mi-raisin contre Bordeaux en Ligue 1. Les hommes de Thomas Tuchel se sont imposés de justesse sur le score de 4 buts à 3. Offensivement, les Parisiens ont été performants. En revanche, ils ont été très perméables sur le plan défensif. Forcément, le coach allemand et son staff technique doivent trouvent une solution afin que l’arrière-garde redevienne bien plus efficace. Au classement de la L1, le PSG est encore et toujours leader avec 65 points.

Quid de Dijon ? Le DFCO lutte encore pour le maintien dans l’élite du foot français. A l’heure actuelle, les Dijonnais sont dix-septièmes du classement avec seulement 27 points au compteur. Le fait de ramener déjà un point du Parc des Princes serait à n’en pas douter une très bonne opération… notamment d’un point de vue mental. Mine de rien, Dijon n’a pas remporté une seule rencontre depuis le 1er février dernier (3-0) contre Brest. Il y a dix-sept jours, le DFCO avait été atomisé par… le PSG en quarts de finale de la Coupe de France (1-6). L’heure de la revanche a sonné même si ce sera dur de gagner au Parc…

Foot en direct : comment voir PSG – Dijon en streaming

Comment voir ce duel ? Deux offres légales sont disponibles pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot : beIN SPORTS 1 et Canal+. Vous pouvez vous connecter sur les sites de beIN Connect et My Canal sur Internet, afin de visionner le match PSG – Dijon sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone.

