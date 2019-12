Ligue 1 : Reims – OL, voir le match en direct et en streaming

Reims reçoit l’OL ce samedi (20h45), dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

Avant ce Reims – OL qui promet sur le papier, force est de constater que le classement a de quoi surprendre. Pour le moment, le club rémois est devant… l’Olympique Lyonnais ! En effet, Reims occupe la 6e place en L1 avec 27 points au compteur. De son côté, l’OL est seulement 8e avec 25 unités au compteur. Au Parc OL, le changement d’entraîneur – avec l’éviction de Sylvinho au profit de Rudi Garcia – n’a pas eu l’effet escompté. Le club rhodanien est toujours loin du compte en championnat puisqu’il vise clairement le podium. En Ligue des champions, le constat est positif puisque l’Olympique Lyonnais s’est qualifié pour les 8es de finale.

Les hommes de Garcia doivent terminer convenablement cette année 2019 avec un bon résultat sur la pelouse de Reims. Au Stade Delaune, le club champenois n’est pas toujours dominateur mais reste difficile à vaincre (3 victoires, 5 nuls, 1 défaite). Pour sa part, l’OL est capable du meilleur comme du pire loin de ses bases (4 victoires, 2 nuls, 3 défaites). Les graves blessures de Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde affaiblissent clairement l’effectif lyonnais. Le mercato hivernal sera donc animé dans le sens des arrivées. Le duo Aulas – Juninho a annoncé la couleur pour janvier.

Foot en direct : comment voir Reims – OL en streaming

Comment voir ce duel ? Trois solutions légales vous sont proposées pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot légal : Canal+, Foot + et beIN Sports 1. Un abonnement est donc requis afin de pouvoir y accéder. Vous pouvez également vous connecter aux sites My Canal et beIN Connect sur Internet, afin de visionner la rencontre Reims – Lyon sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone.

Images de IconSport