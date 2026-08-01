Loto FDJ : les numéros gagnants du samedi 1er août 2026

Le tirage Loto du samedi 1er août 2026 a rendu son verdict. Découvrez les cinq numéros gagnants, le Numéro Chance, le NUMÉRO 7 ainsi que les dix codes Loto permettant chacun de remporter 20 000 euros.

Aucun joueur n’est parvenu à trouver la combinaison complète lors de ce tirage. Le jackpot de 5 millions d’euros n’a donc pas été remporté. Un joueur a toutefois décroché un gain de rang 2.

Résultats Loto du samedi 1er août 2026 5 6 8 30 37 Numéro Chance : 4 NUMÉRO 7 : 3 131 679

Le jackpot de 5 millions d’euros n’a pas été remporté

Aucun participant n’a trouvé les cinq bons numéros ainsi que le Numéro Chance lors du tirage Loto du samedi 1er août 2026. Le jackpot de 5 millions d’euros n’a donc pas trouvé preneur.

Une grille gagnante de rang 2 a néanmoins été enregistrée. Le prochain tirage proposera désormais une cagnotte de 6 millions d’euros.

Les dix codes Loto gagnants à 20 000 euros

Dix codes ont également été tirés au sort. Chacun permet à son détenteur de remporter la somme de 20 000 euros.

A 2139 3103 C 4081 0025 E 6148 1785 G 1715 7505 H 6361 3611 J 3211 9953 K 9593 5486 L 0974 9338 N 0686 1670 U 9006 3772

Comment récupérer ses gains Loto ?

Les gains obtenus avec une grille enregistrée sur le site ou l’application FDJ sont automatiquement crédités sur le compte du joueur. Pour les tickets achetés dans un point de vente, le reçu doit être présenté auprès d’un détaillant agréé.

Les gains ne dépassant pas 30 000 euros peuvent être retirés dans un point de vente. Pour un montant supérieur à 30 000 euros et inférieur à 500 000 euros, le gagnant doit se rendre dans un centre de paiement FDJ. À partir de 500 000 euros, un accompagnement personnalisé est proposé.

Quand aura lieu le prochain tirage Loto ?

Le prochain tirage Loto est programmé le lundi 3 août 2026. Les joueurs pourront tenter de remporter un jackpot de 6 millions d’euros, ainsi que l’un des dix gains de 20 000 euros attribués grâce aux codes Loto.

Retrouvez tous les soirs les derniers résultats Loto FDJ, Keno, EuroMillions et Premier Bet 5/90.