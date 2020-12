Lyon : Aouar s’explique face à la polémique

Ecarté du groupe ce week-end pour un comportement jugé inapproprié par Juninho, le milieu de terrain lyonnais Houssem Aouar s’est expliqué.

Houssem Aouar a été écarté du groupe dimanche pour la réception de Reims (3-0), comptant pour la 12e journée de Ligue 1. La faute à un comportement jugé inapproprié : le milieu de terrain aurait refusé d’effectuer un travail physique après la victoire face à Angers (0-1) il y a huit jours. Pour éviter que l’incident devienne une affaire d’Etat, l’international français a tenu à dégonfler la polémique en livrant sa version des faits.

Aouar – « rien de grave »

« Honnêtement, il n’y a rien de grave, on en a un peu trop fait. C’est parti d’un quiproquo. Ce qu’il faut savoir, c’est que contre Angers, je ne suis pas rentré à cause de la qualité du terrain, c’est ce que le coach m’a dit. Après le match, il y a eu un entraînement sur ce même terrain, et j’ai refusé d’y participer pour la même raison : à cause de la qualité de la pelouse », a raconté Aouar au micro de RMC.

« Le lendemain, alors qu’il y avait un jour de repos pour l’équipe, je suis revenu au club pour faire une séance avec le coach et le préparateur, sur un terrain plus approprié pour mes adducteurs, parce que c’est une blessure que je traîne depuis un mois et demi. Mais il n’y a rien du tout. Je respecte la décision de mon directeur sportif, ça a été un très grand joueur, il sait ce qu’il fait. Il n’y a pas autant d’histoires à faire », a plaidé le milieu lyonnais. Tout devrait désormais rapidement rentrer dans l’ordre, Aouar devrait retrouver sa place dès le prochain match.

Images de IconSport