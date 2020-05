Lyon : Aulas change de braquet

Le président de Lyon, Jean-Michel Aulas en appelle désormais à l’UEFA pour tenter de faire infléchir la décision de la LFP.

Dans une semaine, la Bundesliga reprendra ses droits ! De son côté, la saison de la Ligue 1 a été définitivement stoppée par la LFP. Chaque jour, Jean-Michel Aulas exprime son désarroi, sa colère, son inquiétude face à la décision des autorités françaises, qu’il juge aussi prématurée que dangereuse pour l’économie du football français. Le président de l’Olympique Lyonnais en appelle cette fois-ci à l’UEFA.

Aulas ne baisse toujours pas les bras

« On a eu confirmation qu’il n’y avait pas eu de date du 3 août imposée par l’UEFA (pour terminer les championnats). Il aurait donc été possible de redémarrer en attendant d’avoir le protocole sanitaire qui convenait, d’attendre de voir comment les Allemands s’en sortaient… pour savoir comment on aurait pu redémarrer. J’avais imaginé alors de trouver une solution qui aurait permis de redémarrer début août, d’avoir ce championnat en août », s’est-il plaint au micro de La chaîne L’Equipe.

« De toutes façons, le président de la FFF maintient les finales de coupes » de France et de la Ligue, qui n’ont pas encore été annulées. « Je sollicite l’UEFA, qui a indiqué qu’elle serait amenée à prendre des dispositions pour les pays qui prendraient des décisions contraires à ce qu’elle souhaitait. Si l’UEFA appelle la LFP à regarder ce qui a été dit, il me semble que la raison fait qu’on doit se reposer la question. Si c’est possible de manière sanitaire, il faudrait peut-être regarder de plus près », a lancé Jean-Michel Aulas qui n’a pas perdu tout espoir.

Images de IconSport