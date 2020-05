Lyon : Aulas crie au complot et interpelle les parlementaires

Le président lyonnais Jean-Michel Aulas ne lâche pas l’affaire. Ses concurrents de Ligue 1 se sont-ils ligués contre lui ?

Depuis quinze jours, Jean-Michel Aulas ne cesse de se plaindre de la décision prise par la LFP d’entériner la saison en se basant sur le classement au quotient après la 28e journée de Ligue 1 (pas disputée complètement) plutôt que sur la 27e journée, ce qui a pour effet de priver l’Olympique Lyonnais de coupe d’Europe pour la saison prochaine. La conséquence est très fâcheuse pour son président qui fait tout son possible pour tenter de faire invalider cette décision. Les révélations du journal Le Parisien ne devraient pas le calmer.

« Une affaire d’Etat ? »

Le quotidien indique que le football français s’est entendu sur l’option de la 28e journée, précisément pour se venger de Jean-Michel Aulas qu’ils ne supporteraient plus. « L’agacement, l’irritation parfois la haine suscitée par le médiatique dirigeant rhodanien a ainsi achevé de convaincre les présidents », écrit-il. Vous vous doutez bien que cette information n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd. « Si ce qui est écrit se révélait exact cela deviendrait une affaire d’Etat ? », a réagi JMA sur Twitter.

Aulas espère un soutien parlementaire

Très remonté, il a également invectivé Roxana Maracineanu dans une lettre soumise aux députés et sénateurs pour obtenir leur soutien. « Madame la ministre des Sports a expliqué que sa prise de position était basée sur la proposition qui lui avait été transmise : une saison qui devait se finir au 3 août, à cause des dates imposées par l’UEFA. Or, je peux vous confirmer qu’il n’y a jamais eu de date du 3 août imposée par l’UEFA », a défendu Jean-Michel Aulas dans sa lettre dévoilée par Le Parisien.

« Par ailleurs, Madame la ministre des Sports a annoncé que si elle avait eu 3 ou 4 propositions sur la table différentes et bien voilà on aurait peut-être acté les choses différemment. Or, je me permets de vous rappeler qu’il existait d’autres scénarios permettant de redémarrer début août notamment via un système de play-offs », a-t-il poursuivi.

« Je pense qu’on est actuellement dans une mauvaise direction mais ce n’est peut-être pas trop tard pour essayer d’imaginer, au regard de ce qui se passe partout en Europe, quelque chose qui soit cohérent tant sur le plan politique que sanitaire et sportif », a-t-il imploré. Pour rappel, la Bundesliga reprendra ce week-end en Allemagne. L’Angleterre, le Portugal, l’Italie et l’Espagne devraient eux aussi relancer leur championnat dans les prochaines semaines.

Images de IconSport