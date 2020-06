Lyon : Aulas a définitivement perdu la partie

Le président lyonnais Jean-Michel Aulas espérait encore pouvoir infléchir la décision de la LFP. L’UEFA a douché ses derniers espoirs.

La décision a été prise fin avril, nous sommes désormais plus d’un mois plus tard, il serait donc utopique de penser que le gouvernement et la LFP vont faire machine arrière concernant l’arrêt définitif de la saison de Ligue 1. Pour le premier ministre, ce serait se dédire. De plus, alors que les autres championnats ont repris ou sont en passe de le faire, décider aujourd’hui de la relance des compétitions nationales signifierait de ne pas rejouer avant juillet, car les équipes auront d’abord besoin de reprendre l’entraînement collectif au moins trois semaines pour se remettre à niveau.

L’UEFA refuse la demande d’Aulas

Alors qu’il reste dix journées à disputer, une reprise en juillet signifierait que la Ligue 1 devrait se poursuivre bien au-delà du 3 août préconisé par l’UEFA. C’est pourquoi Jean-Michel Aulas a demandé à l’instance européenne de reporter cette date limite. Laquelle a refusé d’accéder à cette requête. « Cette date a été communiquée aux 55 associations membres de l’UEFA il y a plusieurs semaines et a été validée unanimement par tout le board », a rappelé le président Aleksander Ceferin dans un mail révélé par L’Equipe.

« Nous ne pouvons donc pas la modifier à ce stade et nous espérons qu’elle sera officiellement confirmée lors de la réunion du Comité exécutif du 17 juin », a ajouté le Slovène, « pas en mesure de tenir compte de la situation spécifique de chaque pays et des décisions des instances compétentes concernées ». Le patron de l’UEFA demande « à toutes les associations nationales de respecter le délai susmentionné » qui permettra de connaître l’identité des clubs qualifiés pour les coupes d’Europe la saison prochaine. Echec et mat pour Jean-Michel Aulas.

