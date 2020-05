Lyon : Aulas se défend et explique sa démarche

Le président de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas explique son combat pour tenter d’invalider la décision de la LFP.

Depuis la décision prise par la LFP d’arrêter définitivement la saison en Ligue 1 suite aux recommaandations émises par le Gouvernement, pas un jour ne passe sans que Jean-Michel Aulas ne conteste ce choix. Alors que beaucoup considèrent qu’il mène une bataille dans le seul intérêt de l’Olympique Lyonnais en raison de sa non-qualification européenne pour la saison prochaine, le président rappelle que tous les clubs sont impactés et que la justice sportive n’a pas été respectée.

Aulas se bat pour l’intérêt général du football français

« Il ne s’agit pas de millions. Il s’agit d’abord d’un certain nombre de décisions dans l’intérêt général du foot français. Ensuite, il s’agira de regarder dans le détail si un certain nombre de clubs ont pu être désavantagés mais aussi si certains clubs ont pu être avantagés. Ce qui me surprend toujours, c’est qu’on vient me reprocher d’avoir été probablement pénalisé par des décisions mais on ne s’interroge pas pour savoir pourquoi elles ont été prises et à qui elles profitent ? », a-t-il répliqué sur le site officiel de l’OL.

Deux recours posés avec l’espoir de redémarrer le championnat

Sur le plan financier, tous les clubs de L1 sont perdants, en raison notamment du refus des diffuseurs de distribuer les droits TV liés aux dix dernières journées du championnat. Deux recours ont été posés par Jean-Michel Aulas. « Le premier recours est auprès du Tribunal Administratif de Paris pour permettre qu’on puisse envisager de reprendre à très court terme le championnat. La décision prise par le Ministère est basée sur une date obligatoire au 3 août qui n’existe pas à l’UEFA », a-t-il expliqué.

« Je pense qu’on peut examiner en détail, y compris avec les services du Premier Ministre et du Ministre de la Santé, le protocole sanitaire adopté dans les pays européens qui est en train d’être validé par l’UEFA pour voir s’il y a une possibilité de reprise. Le deuxième recours concerne les modalités d’arrêt du championnat. Si on ne peut pas reprendre, il faut voir si les décisions prises ont été légitimes », a ajouté le président lyonnais.

