Lyon : Aulas tacle l’OM, la DNCG répond

La DNCG est-elle trop complaisante à l’égard de clubs qui, comme l’OM, présentent des déficits pointés du doigt par le fair-play financier ?

L’OM n’est pas menacé par la DNCG (gendarme financier du football français) alors qu’il est sous la menace de sanctions de la part du fair-play financier de l’UEFA en raison de déficits non conformes aux règles. « Je remercie l’OM de me donner l’occasion de dire qu’ils sont complètement en dehors des clous du fair-play financier, avec la bénédiction de la DNCG », avait taclé Jean-Michel Aulas récemment dans les colonnes du Dauphiné.

Les finances de l’OM, pas un problème pour la DNCG

Cette différence de traitement est liée au fait que contrairement au fair-play financier qui empêche aux propriétaires de clubs d’injecter leur argent personnel pour équilibrer les comptes, la DNCG ne se soucie pas de la provenance des recettes. Suite à cette sortie du président lyonnais qui ne rate jamais une occasion d’égratigner l’OM, le président de la DNCG Jean-Marc Mickeler lui a répondu.

« Nous avons échangé avec Jean-Michel Aulas et croyez qu’il n’a pas d’états d’âme par rapport à la DNCG. Mais ses propos n’engagent que lui. La DNCG est plus protectrice de la pérennité. On regarde les comptes, on ne retrace pas d’où viennent les flux », a-t-il rappelé. « On regarde la trésorerie et ce n’est pas de la responsabilité d’un régulateur de regarder la nature des revenus pour l’équilibre », a-t-il insisté. « Ils (l’UEFA) réfléchissent à faire évoluer le système et je pense que le nôtre est le meilleur, il faudrait qu’ils fassent converger le leur vers le nôtre », a estimé le patron de la DNCG.

Images de IconSport