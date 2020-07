Lyon : Benzema ne faisait pas rire tout le monde…

L’ancien attaquant Sidney Govou se souvient du Karim Benzema de début de carrière, quand il venait d’éclore à Lyon.

Ces dernières semaines, Karim Benzema croule sous les éloges, en particulier de son entraîneur Zinedine Zidane ou de son président Florentino Perez qui est même allé jusqu’à le qualifier de meilleur joueur du monde méritant le Ballon d’Or. Dès le début de sa carrière, ses coéquipiers avaient vu qu’il avait un talent particulier. Mais son caractère pouvait en revanche agacer, comme l’a expliqué l’ancien Lyonnais Sidney Govou.

Benzema agaçait les anciens

« Il a dû arriver un peu après Hatem (Ben Arfa). Il était un peu moins doué, peut-être, Hatem étant plus un soliste, mais Karim puait le foot. Il était respectueux mais aussi un peu taquin, chambreur. Et ça pouvait ne pas passer parfois. Je me suis même pris la tête avec lui car il voulait que je lui fasse plus de passes de buts », s’est souvenu l’ancien international français auprès de L’Equipe.

« Lors de son premier discours d’arrivée dans notre groupe à Lyon, il avait fini en disant : ‘Ne rigolez pas trop, je suis venu pour vous prendre votre place.’ C’était dit avec le sourire, à la Karim… On s’est marrés, on l’a même applaudi. Mais ce qu’il disait, il le croyait. Et il avait raison », a-t-il raconté. « Karim, il a du carafon, tu ne lui marchais pas sur les pieds. »

« A l’entraînement, il avait beaucoup d’assurance devant le but. Et comme il était un peu chambreur, ça pouvait agacer. Juni me disait souvent d’aller lui parler car certaines choses l’énervaient et quand il est énervé, Juni, il ne sait pas toujours parler », a révélé Govou. Karim Benzema n’était pas le seul à avoir cette mentalité. D’autres joueurs de sa génération, comme Samir Nasri ou Hatem Ben Arfa ont aussi fait grincer quelques dents parmi les plus anciens.

