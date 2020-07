Lyon : PSG, Ligue des Champions… Depay évoque son état d’esprit

Lyon pourra compter sur son capitaine et attaquant Memphis Depay pour les prochaines échéances, notamment face au PSG.

De retour aux terrains après avoir guéri de sa grave blessure au genou, Memphis Depay retrouve ses sensations. S’il est encore à court de rythme, le capitaine de l’Olympique Lyonnais s’est montré à son avantage face au Celtic Glasgow (2-1), samedi en match amical. Alors qu’il pensait sa saison terminée, le confinement lui a finalement permis de revenir à temps pour disputer la finale de la Coupe de la Ligue contre le Paris Saint-Germain (31 juillet) puis le 8e de finale retour de Ligue des Champions face à la Juventus Turin.

Depay fatigué mais prêt à en découdre

« Je suis très fatigué. Après six mois sans jouer, j’ai besoin de ça, j’ai besoin de jouer des matchs pour revenir en forme. On a bien rebondi par rapport au dernier match je pense, on a gagné mais on sait qu’on doit encore faire mieux. On doit se concentrer là-dessus mais c’était plutôt bien », a-t-il commenté après la victoire. Se sent-il prêt pour affronter le PSG . « Oui je suis prêt », a estimé l’international néerlandais.

« J’ai joué mon premier match il y a trois semaines, je travaille dur. Au départ, je visais l’Euro, maintenant, je travaille beaucoup pour les playoffs (le Final 8 de la Ligue des Champions). Je travaille dur, je suis heureux de pouvoir rejouer. Même si, en tant qu’équipe, il faut qu’on parle et qu’on reste concentrés », a ajouté l’attaquant de 26 ans. De bons matchs pourraient par ailleurs lui permettre d’attirer l’attention de courtisans potentiels, à un an du terme de son contrat.

Images de IconSport